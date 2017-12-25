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§ NG.kz
И снова пара слов об образовании
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30931
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня (имеется в виду - после 1991 года) очень часто слышно о том, что дескать нужно перенимать передовой опыт "запада" в образовании. И не только слышалось но и внедрялось (криво, косо но всегда с "песней" о том что совок это плохо и не современно).
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Директор Пляжа
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 26.12.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Конечно так.

Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать. Или придумывают как бы оно всё сделалось само так, чтобы ничего при этом не делать!
Что только ленивые не придумают, что бы оправдать свою лень)

Директор Пляжа
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 26.12.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но вот про технику - не скажу.

Мне лень, про технику именно мировых брендов тебе рассказывать, а так же про авто.
Так как там именно постоянно засада. Срок службы разный.

§ Victor Yang
Re: И снова пара слов об образовании
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10045
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.12.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Мне лень, про технику именно мировых брендов тебе рассказывать

А писать про то что тебе лень - не лень?
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Директор Пляжа
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 26.12.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Лень, поэтому не пишу. Двигаю прогресс, ты сам напишешь почему. :lol:

§ Валентин
Re: И снова пара слов об образовании
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7204
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.12.17 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обсуждение не читал.
Возвращаясь к теме сообщения.

Советское высшее образование было одним из лучших в мире.
А советское среднее образование было просто лучшим в мире, без каких либо конкурентов.

Современная качественная школа, сюрприз, построена на тех же принципах, с поправками на технический прогресс.
И на благословенном Западе это стоит очень суровых денег и доступно мягко говоря не всем.

Это образование, которое даёт широкий и разнообразный набор знаний об окружающей действительности, взаимосвязь между ними, прививает правильное мировоззрение и подготавливает подростка к успешной будущей жизни.

Широкодоступное же среднее образование решает очень простые задачи:

- занять хоть чем-то детей и минимально социализировать их;
- выдать базовые знания и навыки для дальнейшей жизни в обществе;
- потратить для этого минимальное количество денег;

Никому не нужно давать всем детям высококачественное образование, никому не нужно тратить на это деньги.
Разница между этим - качественная.

Кстати, все оголтелые критики советского образования, что характерно, учились в той самой советской школе.
Видимо, именно поэтому они её ненавидят, и именно поэтому жизнь у них не удалась, а пишут они сюда из подвала социального лифта, без каких либо надежд на лучшее.

Что, собственно, хочется ещё добавить:

Аргумент "раз образование было хорошее, что же СССР развалился?!" он прекрасен, применять его может либо клинический идиот, либо исключительная мразь.

Образование было великолепное, собственно на чём и держится вот уже 26 лет независимая и суверенная республика Казахстан.
А страну разломали и растащили по кускам намеренно, без какой либо связи с образованием.

Рекомендую как следует поднатужиться и постараться прожить ещё хотя бы лет двадцать, поколение обученное и воспитанное в уже несоветских школах вас обрадует ещё неоднократно, в самых разных сферах жизни.
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гоп стоп
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 26.12.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Взять количеством, а не качеством

малыш, твой уровень знаний сильно остал, точнне застрял на уровне 2000гг.
надо хоть немного интересоваться, в том числе и о том что производит Китай и какого качества.
мне стыдно за тебя.
Цитата:
Бывалый:
Вот всеобщее среднее - собственно не нужно, и вредно ибо не в коня корм (т.е. происходит тупая растрата ценных ресурсов - времени и сил учителей, и от этого страдает качество образования остальных, более способных учеников).

тут про качество и твое образование трудно не согласиться

дед щукарь
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 26.12.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
И что?
Это как-то отменяет тот факт, что ракеты-то у совка - немецкие?

технологически более прогрессивных, чем немецкие образцы —
подчеркну это для альтернативно одаренных.

чук и гек
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 26.12.17 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Ехали в колхоз, чтобы свалить из колхоза. Это просто шедевр на все времена.

грешно смеятся над б̶о̶л̶ь̶н̶ы̶м̶и̶© бывалым)))

§ Медный
Re: И снова пара слов об образовании
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.12.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Пусть так. В конечном счёте потребитель получает улучшенный продукт, а производитель - деньги.

а ответить на мой вопрос: а дальше что?
ты думаешь так и будет продолжаться?
Профайл

§ Медный
Re: И снова пара слов об образовании
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.12.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А это (звал/не звал) как-то влияет на то, что аборигены были отнюдь не миролюбивы, как вы их рисуете?

надо это запомнить :lol: "аргумент от Бога"
ЛО-ГИ-КА!
Сохраню на компе, чтобы тебе потом "подметнуть" в тему :lol:
Профайл

§ Медный
Re: И снова пара слов об образовании
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.12.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Цитата:
Медный:
вы таки отрицаете "практику" перехода количества в качество?

Вы экстенсивный путь развития-то не выдавайте за интенсивный...

Так где я выдал? я такого не говорил ты сам себе...нафантазировал :-)
Ты не согласен, что количество переходит постепенно в качество? [короткая пауза] ...во второй массовый электромобиль в мире ;-) машинка
ну и опять же китайские бренды штурмуют высоты... а по твоему мнению только чугуниевые телефоны... т.е. чушки у них )))
Профайл

§ Медный
Re: И снова пара слов об образовании
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.12.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вот всеобщее среднее - собственно не нужно, и вредно ибо не в коня корм (т.е. происходит тупая растрата ценных ресурсов - времени и сил учителей, и от этого страдает качество образования остальных, более способных учеников).

Для тебя специально третья серия "Последний звонок"
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§ Медный
Re: И снова пара слов об образовании
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.12.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Маркс:
Кто не хотьеть стать добрей, тех ми будьем вьешать на тольстый берьеза

И это правильно.
Это очищение общества от элементов, мешающих его развитию.

не уж то социалистический строй был прав когда боролся с твоими родственниками? :-)
Профайл

гоп стоп
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 26.12.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

youtu.be/PPo0tDWbFx0
повышай свой уровень IQ
P.S.не благодари

§ Медный
Re: И снова пара слов об образовании
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1543
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.12.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Директор Пляжа:
Лень двигатель прогресса получается, так?

тоже так считал когда маленьким был, потом вырос :lol:
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