Валентин Re: И снова пара слов об образовании #244





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7204

Регистрация: 23.12.06 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:08 Обсуждение не читал.

Возвращаясь к теме сообщения.



Советское высшее образование было одним из лучших в мире.

А советское среднее образование было просто лучшим в мире, без каких либо конкурентов.



Современная качественная школа, сюрприз, построена на тех же принципах, с поправками на технический прогресс.

И на благословенном Западе это стоит очень суровых денег и доступно мягко говоря не всем.



Это образование, которое даёт широкий и разнообразный набор знаний об окружающей действительности, взаимосвязь между ними, прививает правильное мировоззрение и подготавливает подростка к успешной будущей жизни.



Широкодоступное же среднее образование решает очень простые задачи:



- занять хоть чем-то детей и минимально социализировать их;

- выдать базовые знания и навыки для дальнейшей жизни в обществе;

- потратить для этого минимальное количество денег;



Никому не нужно давать всем детям высококачественное образование, никому не нужно тратить на это деньги.

Разница между этим - качественная.



Кстати, все оголтелые критики советского образования, что характерно, учились в той самой советской школе.

Видимо, именно поэтому они её ненавидят, и именно поэтому жизнь у них не удалась, а пишут они сюда из подвала социального лифта, без каких либо надежд на лучшее.



Что, собственно, хочется ещё добавить:



Аргумент "раз образование было хорошее, что же СССР развалился?!" он прекрасен, применять его может либо клинический идиот, либо исключительная мразь.



Образование было великолепное, собственно на чём и держится вот уже 26 лет независимая и суверенная республика Казахстан.

А страну разломали и растащили по кускам намеренно, без какой либо связи с образованием.



Рекомендую как следует поднатужиться и постараться прожить ещё хотя бы лет двадцать, поколение обученное и воспитанное в уже несоветских школах вас обрадует ещё неоднократно, в самых разных сферах жизни.