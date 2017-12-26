/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Создавших свою версию ролика "Зың-Зың" налоговиков тоже наказали		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Создавших свою версию ролика "Зың-Зың" налоговиков тоже наказали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30931
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудников ДГД Алматы, записавших и распространивших в Сети песню о своей работе по мотивам популярного хита "Зың-Зың", наказали. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в ведомстве.
Читать новость

димон
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ай лайк ту мувет мувет :lol: :lol: :lol:

Народный контроль
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ничего плохого в этом ролике нет. Красиво исполнили. Просто рабочие моменты указали.

1
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Зын- Зын" челлендж, кто следующий? Акиматовские?

АфроАмереканец
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зын- Зын" челлендж, кто следующий? Акиматовские?
акиматовские... :lol: :lol: :lol: :-) да они кроткие зайки...если только где то в тихушку...в курилке... 8-) :lol: :lol:

рядовой Райан
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Просто рабочие моменты указали.

Цитата:
Народный контроль:
Ну ничего плохого в этом ролике нет.

У нас с вАМИ просто разные понятие, что такое хорошо и что такое -плохо.
Я считаю, что взятка-это плохо. А у вас вишь, вон как!?
Зынь-Зынь
Дыщь-дыщь

Гарышкермен
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зын, зын
Дын, дын
Дыш, дыш

Ой, кто здесь!?
Это Нурлыкун наступает. Всем...

Гость
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну просто для корпоратив, есть ролики хуже. Просто жалко специалистов, и так маленькая зп, не дают отдыхать по человеческий))) Загнали ребят

народный троль
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гарышкермен:
Зын, зын
Дын, дын
Дыш, дыш

Ой, кто здесь!?
Это Нурлыкун наступает. Всем...

Это наша менталитет, ну вот такие мы ,певучие.
а у наших братов -турков кстати тоже есть-
Арам зам-зам, гули -гули,рам зам зам. :lol: 8-)

§ Victor Yang
Re: Создавших свою версию ролика...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10045
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.12.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в той статье про прокуроров речь шла.
Профайл

Рифмоплёт
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в голове моей опилки
я работаю на лесопилке
там, пила, станок-рубанок
из под пива пару банок
...
Кто дальше?

Аргынтинец
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
народный троль:
Это наша менталитет, ну вот такие мы ,певучие.
а у наших братов -турков кстати тоже есть-
Арам зам-зам, гули -гули,рам зам зам.

Пой, кто тебе мешает, троль?
Песня же про взятки! Это что тоже менталитет!?
ога
Все побежали, и я побежал©

Гарышкермен
Re: Создавших свою версию ролика...




Отправлено: 26.12.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-xЦитата:
Рифмоплёт:
в голове моей опилки
я работаю на лесопилке
там, пила, станок-рубанок
из под пива пару банок
...
Кто дальше?

Дын дын
Дыщ дыщ
Кто не пропил свою ксиву
Тот имеет...лимузины...

:-x :-o
Арам зам зам
У нас Гуля-зам

§ dandiv
Re: Создавших свою версию ролика...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 509
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.12.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Музыка прикольная, но перевод текста где - ничего не понятно о чем поют. Прокурорские хотя бы в вперемежку рус-каз пели
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Икар

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 2
Всего: 164

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх