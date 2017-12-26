Цитата: Народный контроль:

Просто рабочие моменты указали.

Цитата: Народный контроль:

Ну ничего плохого в этом ролике нет.

У нас с вАМИ просто разные понятие, что такое хорошо и что такое -плохо.

Я считаю, что взятка-это плохо. А у вас вишь, вон как!?

Зынь-Зынь

Дыщь-дыщь