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≡ Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его подчиненных, подготовленной для КВН		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его подчиненных, подготовленной для КВН
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30931
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане достоянием гласности стал скандал в прокуратуре Костаная, в результате которого был уволен ряд сотрудников городского надзорного ведомства, а прокурор Костанайской области Тимур Сулейменов привлечен к дисциплинарной ответственности.
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точка 4G
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
водятел, например я

уважуха за самокритику :lol:

гость111
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
А есть, пить, детей рожать-воспитывать.... да и производить, в конце-концов, можно??? Или только работать надо? Они не люди, что ли? Вы на своей работе круглосуточно "убиваетесь", что -ли?

Если бы не знал, как они работают, так бы не писал... И песенки скромнее надо писать, а не правду в них выкладывать.

Товарищ Ын
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Песня полное г..., выгнали...и правильно сделали! И в дальнейшем гнать таких "рифмоплётов"


А что не нравится? Правду в песне пропели. Вам не нравится правда? )

гость.
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
песня с тонким намеком, что имеет место быть в реальности, тем более с ксивой

;-)
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
только сиди и угождай. Народу за копейки !

в магазине грузчики требуются, пишут: оплата достойная

§ Мейрам
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 26.12.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же просто песня в шутливой форме для игры в КВН, зачем так строго относиться к такому? Не понимать...
Профайл

Алексей
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может нужно не давать поводов для таких стихов, а не рот затыкать...

пквнгрык5е
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что правильно сделали что уволили. всё так и есть в реальной жизни у них как в этой песне

Маркс
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если ваши сотрудники вместо работы начнут заниматься сочинятельством песен и музыки вместо работы, вы их не пошлете подальше в туда, куда сочиняют это, то есть в какую нибудь творческую группу?

Нам песня строить и жить помогает
Она, как друг, и зовет, и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.

Маркс
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость111:
И песенки скромнее надо писать, а не правду в них выкладывать.

Так они же покритиковать хотели, чтобы не зарывались, посмеяться над недостатками. А это представили как выдачу профессиональных секретов. Только хуже сделали. Вот Камызяки в КВН показывают суд, их расстрелять что-ли теперь надо?

народный троль
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
А что не нравится? Правду в песне пропели. Вам не нравится правда? )

Я например не уловил ту грань ,которая отделила самоиронию от элемнтарного бахвальства.

юлия
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печально всё это. Песня огонь, хоть и про свою структуру. Любой человек, на любой работе, заметьте,на любой, превышает свои полномочия. Что нет скажите.

ТАНОМИ
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Видимо в Генпрокуратуре с чувством юмора напряженка. Поняла бы, если б наказывали так начальников за коррупцию в рядах подчиненных. А тут - нате вам, за КВН. А песня то - настоящий хит).


Цитата:
Валентин:
Круто :)
Скажем честно, с чувством юмора и самоиронией у нас всегда было плохо, на этом ещё Саша Коэн оттоптался с удовольствием.
Но тут с грохотом пробито очередное дно прямо.


+100500

безумец
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хочешь петь - есть для этого другие профессии,а если от безделья поешь на гослужбе ,значит,что работа не соответствует знаниям ,либо наоборот- знания не соответствуют работе,,петь не запрещено ,запрещено выставлять на всеобщую аудиторию,,,посмотрите как и про что поют дворники,слесари,грузчики,пенсионеры,,там тема другая и нет халявы за счет народа,,

Серж
Re: Прокурора Костанайской области наказали из-за песни его...




Отправлено: 26.12.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В кои то веки люди правду изложили ,а их ата та...
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