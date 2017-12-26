Ольга Колоколова:

Видимо в Генпрокуратуре с чувством юмора напряженка. Поняла бы, если б наказывали так начальников за коррупцию в рядах подчиненных. А тут - нате вам, за КВН. А песня то - настоящий хит).

Валентин:

Круто :)

Скажем честно, с чувством юмора и самоиронией у нас всегда было плохо, на этом ещё Саша Коэн оттоптался с удовольствием.

Но тут с грохотом пробито очередное дно прямо.