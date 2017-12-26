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§ NG.kz
Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет – глава Минюста
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30931
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги Нацфонда, замороженные американским банком, остаются в казахстанской собственности и защищены суверенным иммунитетом, отметил министр юстиции Марат Бекетаев.
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Гражданина
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...




Отправлено: 26.12.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдаётся мне, что Казахстан просто не хочет рассчитываться с молдавским бизнесменом.

Tyr
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...




Отправлено: 26.12.17 - 16:19
Комментарий удален модератором.

nik58
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...




Отправлено: 26.12.17 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
блажен кто верует,и не столько уже забрали

§ Характер
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 26.12.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По данным Минюста РК, молдавский бизнесмен Анатолий Стати и его сын на протяжении многих лет участвовали в масштабной мошеннической схеме в Казахстане.

Как же так? А где были и что делали контролирующие и проверяющие органы? :-o
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1952/доктор СИЗО
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...




Отправлено: 26.12.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги забрать они не смогут. Но воспрепятствовать этому вы тоже не сможете!!! Видать серьезные, не мошеннические документы имеет на руках этот молдаванин, раз выигрывает один международный суд за другим. Это вам не пенсионеров обворовывать, заставляя путем мошеннических действия, через банки второго уровня, за один кредит по 2 раза расплачиваться((((((( 8-) :-o :-P :-x

§ пешеход
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 26.12.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно вкладывать миллиарды в такой банк-кастадион. который по какому то непонятному англо-пиндосовскому решению суда их замораживает. Где условия договора, юридические аспекты хранения, не возможность каких-то замораживаний, его репутация. Я посмотрел бы на правительство Штатов, если бы какой-то банк заморозил их деньги. Давно бы 3 мировая война началась. Америкосы себя в обиду не дают, а тут подумаешь каких то 22 ярда зелени, какой то страны Казахстан. Вот и отношение к нашей стране на мировой арене.
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Татьяна
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...




Отправлено: 26.12.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"сделок с нераскрытыми аффилированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчёты".
Понятно, кто будет раскрывать "аффилированные" лица, это ж свои, родные лица

§ КГСПС
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 26.12.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:

Откаты делили они в это время
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друг
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...




Отправлено: 26.12.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ищим инвестиции по всему миру . А свои деньги инвестируем в европейскую экономику.
Что то не понятно. Люди разъясните

§ pandit
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 26.12.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
Это вам не пенсионеров обворовывать, заставляя путем мошеннических действия, через банки второго уровня, за один кредит по 2 раза расплачиваться(

В этом коротеньком предложении - вся суть современного момента.
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§ peshexod
Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3301
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 26.12.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спохватились..., всю страну задарма продали и еще должны остались, ленивый не воспользовался жадностью отдельных чинуш.
Цитата:
Через серию сделок с нераскрытыми аффилированными лицами

Не верю
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