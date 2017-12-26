пешеход Re: Забрать 22 млрд долларов у Казахстана никто не сможет –... #6





(Пользователи) Сообщений: 84

Регистрация: 18.08.16 (Пользователи) Отправлено: - 16:58 Как можно вкладывать миллиарды в такой банк-кастадион. который по какому то непонятному англо-пиндосовскому решению суда их замораживает. Где условия договора, юридические аспекты хранения, не возможность каких-то замораживаний, его репутация. Я посмотрел бы на правительство Штатов, если бы какой-то банк заморозил их деньги. Давно бы 3 мировая война началась. Америкосы себя в обиду не дают, а тут подумаешь каких то 22 ярда зелени, какой то страны Казахстан. Вот и отношение к нашей стране на мировой арене.