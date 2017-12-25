Цитата: Девушка свою вину признает полностью, но считает, что в этой трагедии виноваты все участники аварии.

Это не признание вины.



Цитата: После упомянул и о медицинском освидетельствовании водителя Самата Тайгарина. Оказалось, что тест на наличие наркотических веществ был положительным.

Цитата: Водителя автобуса тоже уличили в употреблении наркотических веществ. Амиралин признался, что курил марихуану примерно месяц назад.

Интересно это здесь причем? Чтобы выставить водителя Инфинити белой и пушистой?

Как может повлиять факт наличия наркотических веществ на это ДТП.

Есть медицинское освидетельствование, которое показывает наличие или отсутствие опьянения (любого, неважно наркотического или нет). Если факта опьянения не было, то наличие в крови никак не влияет, кроме придать делу немного другой окрас. Ну и общественное мнение (в частности праведный гнев) повернуть уже в сторону водителя Пежо и автобуса.



Цитата: - Да он людей возит, обкуренный наркотой! - позволил себе высказаться Сергей Бзиков.

А вот это уже непрофессионально. Слова внесены в протокол, плюс СМИ. На месте водителя автобуса я подал бы заявление по клевете и взыскал моральный вред.