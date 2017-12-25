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≡ В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30931
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юлию Вильчук, которая находилась за рулем "Инфинити", обвиняют по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Девушка свою вину признает полностью, но считает, что в этой трагедии виноваты все участники аварии.
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§ 112
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8294
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.12.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Undead:
может ли так размотать при 50-60?

Если правильно ударить и в нужную точку, то и на 30ти тебя унесет на тот свет..
И перевертыш будет с не с одним переворотом..
А там тем более встречка, скоростя не менее 100 обоюдно..
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Денис
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 26.12.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фото хороший очень дорогой адвокат еще не таких вытскивал на примере зам акимов и прочих акимов коррупционеров. Максимум выторгует 3,5 колонии-поселения ,а там и амнистия по состоянию здоровья родит еще раз.и будет ждать своего наказания 16 лет до совершеннолетия ребенка, а там и забудется все и сменит пол,гражданство и никакого наказания ей не будет.

Денис
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 26.12.17 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двигалась 5 км в час.... Это у нее тахометр показывал 5000 оборотов...

Мурат_Z
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 26.12.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Девушка свою вину признает полностью, но считает, что в этой трагедии виноваты все участники аварии.

Это не признание вины.

Цитата:
После упомянул и о медицинском освидетельствовании водителя Самата Тайгарина. Оказалось, что тест на наличие наркотических веществ был положительным.

Цитата:
Водителя автобуса тоже уличили в употреблении наркотических веществ. Амиралин признался, что курил марихуану примерно месяц назад.

Интересно это здесь причем? Чтобы выставить водителя Инфинити белой и пушистой?
Как может повлиять факт наличия наркотических веществ на это ДТП.
Есть медицинское освидетельствование, которое показывает наличие или отсутствие опьянения (любого, неважно наркотического или нет). Если факта опьянения не было, то наличие в крови никак не влияет, кроме придать делу немного другой окрас. Ну и общественное мнение (в частности праведный гнев) повернуть уже в сторону водителя Пежо и автобуса.

Цитата:
- Да он людей возит, обкуренный наркотой! - позволил себе высказаться Сергей Бзиков.

А вот это уже непрофессионально. Слова внесены в протокол, плюс СМИ. На месте водителя автобуса я подал бы заявление по клевете и взыскал моральный вред.

гость
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 26.12.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владимир:
А скорость и состояние ехавших по главной ...

Так просто?, например: если ночью по главной с выключенными фарами будет нестись авто и все кто его не видел (не пропустил) виноваты ???
Важны все обстоятельства. Превышение скорости, состояние опьянения, фыключенные огни и др. нарушения - все это нарушение, все это провоцирующие ДТП, даже если по главной, все должно быть исследовано.

гость
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 26.12.17 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу поинтересоваться сменивших много авто (или занимающихся продажей)
"...В моей машине есть такая система: когда ремни не пристегнуты, об этом оповещает специальный звук. ..."
Действительно контролируются все непристегнутые ремни? Просто в моей машине такая система контролирует только ремень водителя, иначе без пассажиров она всегда будет трындеть.

§ Сэм
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 396
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.12.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Хочу поинтересоваться сменивших много авто (или занимающихся продажей)
"...В моей машине есть такая система: когда ремни не пристегнуты, об этом оповещает специальный звук. ..."
Действительно контролируются все непристегнутые ремни? Просто в моей машине такая система контролирует только ремень водителя, иначе без пассажиров она всегда будет трындеть.


Скорее всего в Пежо были пристегнуты только водитель и передний пассажир, насчет пассажиров на заднем сидении сомневаюсь. Ну никто у нас с сзади не пристегивается, большая редкость.
Ездил на Пежо 508, на заднем сидении можно спокойно ездить не пристегнутым и ничего не пищит, только возле плафона освещения салона горят иконки, сигнализирующие о не пристегнутых ремнях безопасности.
Не знаю к чему водитель Пежо сказал, что все до единого были пристегнуты ремнями безопасности.
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Владимир
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 26.12.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Так просто?, например: если ночью по главной с выключенными фарами будет нестись авто и все кто его не видел (не пропустил) виноваты ???
Важны все обстоятельства. Превышение скорости, состояние опьянения, фыключенные огни и др. нарушения - все это нарушение, все это провоцирующие ДТП, даже если по главной, все должно быть исследовано.

Да так просто: выезжаешь со второстепенной - пропустри ВСЕХ.

* Икар
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...
Икар


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4508
Регистрация: 07.04.12
Отправлено: 26.12.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Меня убило: один употреблял, второй употреблял

Адвокат делает свое дело просто, за Усе уплачено ...
Профайл

Владимир
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 26.12.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще, по показаниям обвиняемой: остановилась до полной остановки перед выездом на перекресток, ближайшие машины были в 300 метрах, начала поворачивать со скоростью 5 км/ч. Получается до столкновения прошло секунды 4-5 после начала движения, отсюда скорость Пежо 200-250 км/ч. Не слишком много для груженной легковушки в гору?

Народный контроль
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 26.12.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей:
а Евгений не её случайно родственник

А тож...

безумец
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 26.12.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это то место, где в год по несколько раз аварии происходят - видеокамеры,видеорегистраторы,скоростомеры,дорожные знаки *ограничение скорости* ,,,видимо трудно поставить в нужное место
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