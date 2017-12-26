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§ NG.kz
Вот такие автобусы выходят в пригород N107
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30931
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21 декабря утром автобус сломался не доезжая Жамбыла люди добирались до работы как могли, вечером картина еще лучше
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§ dandiv
Re: Вот такие автобусы выходят в пригород N107
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 509
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.12.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что на фото??? Непонятно ничего :-(
Профайл

707
Re: Вот такие автобусы выходят в пригород N107




Отправлено: 26.12.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
А что на фото??? Непонятно ничего :-(

Странные аномально белые полосы вдоль и поперек пола, хотя сам пол грязный :-o
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