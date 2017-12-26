707 Re: Вот такие автобусы выходят в пригород N107 #2







Отправлено: - 21:52 Цитата: dandiv:

А что на фото??? Непонятно ничего А что на фото??? Непонятно ничего

Странные аномально белые полосы вдоль и поперек пола, хотя сам пол грязный