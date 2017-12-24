Цитата: yudjin:

Вот у меня во дворе правильная посадка:

Что вы от них хотели? Процесс деэволюции уже давно необратимо прошагал по этой взяточной избушке, и как не крутись, передом или задом, всё одинаковый результат будет.



Они не в состоянии правильно расставить эти убогие одинокие фигуры. Фигуры неправильно выбранных пропорций на шахматной доске пространства площади.



Нуно этот факт просто константировать и отправить в историю (и учебники обществоведения).



Для тех, кто не сможет посмотреть в живую с главной площади страны.

Входная группа, можно сказать ворота.



За ними центральная часть площади очень занятно заставлена рядками ёлок от 10 до 1,5 метров, вроде и лабиринт, но очень лёгкий.



В промежутках встречаются сани, олени, скульптуры, стеклянные призмы с африканскими деревьями



На заднем плане местный акимат. Рядом стоит скульптур-мульптур хвостом к строению, лицом к людям. https://img-fotki.yandex.ru/get/877700/190883876.39/0_3cdca9_3c4f664c_XL.jpg

Олень на фоне башенок с краю лабиринта ёлок:

https://img-fotki.yandex.ru/get/900241/190883876.39/0_3cdcab_e85a532d_XXXL.jpg



Среди леса ёлок встречаются иногда рождественские домики с чаем, глинтвейном, кофе, пряниками и вкусняшками. Все с удовольствием ходят в этом лесу ёлок и разглядывают.



крупно кадр https://img-fotki.yandex.ru/get/9510/190883876.39/0_3cdcb3_4f94c4ab_XXXL.jpg

Девушки в рождественском домике угощений:





Ммммм ничего плохого сказать не могу. Цены на кофе хорошие, кексы дороговаты, но прямо тут под землёй куча заведений быстрого питания.



На возвышении примостился оператор канала с профи SONY DVCAM. Если камера и микрофон без опознавательных знаков - то как правило утырочные каналы пропаганды. Боятся с лого ходить, все знаки различия поспарывали оделись во всё серое.





Чуть ранее попались очень весёлые молодые ребята, снимающие для своего канала в ютьюбе, прямая противоположность, жизнерадостные открытые и счастливые лица.

Снимают на фотоаппарат. Лицо от теней подсвечивают как профи серебрянкой отражателем. Ведущая азартно работает в кадре! Молодец!



Кстати неожиданно реально ощутил, что официальное тв стало живым трупом, хоть в мавзолей клади вместе с штативом и камерой, а вместо них реальные рейтинги берут молодые и весёлые с огоньком в сердце!

Просто как подтверждение этому Дед мороз прямо с этим местом, прямо как в "Чародеях" размещает мне интересные кадры:



Именно с этого места из этого здания велись первые радиопередачи нашей страны!

А позднее и первое пробное телевизионное вещание, ныне смачно гниющего центрального телевидения.





Идём на главную площадь, к главной ёлке страны!



крупно, жать на ссылку:

https://img-fotki.yandex.ru/get/876523/190883876.39/0_3cdca7_7acc2310_XXXL.jpg

Елка как и в прошлый год оказалась зажата между катром ГУМа и самим ГУМом

Вот такая она.



Вблизи выглядит намного лучше





За катком притаилась ещё одна рождественская ярмарка.





Народ в небольшом количестве снимает собор и Спасскую башню



https://img-fotki.yandex.ru/get/878955/190883876.39/0_3cdc9e_efe1a3e6_XXXL.jpg



У исторического музея людей больше. Ещё больше скопилось у рамок досмотра входа на Красную площадь со стороны Манежки. Если будет в людное время проще обойти через дворы со стороны площади Революции (метро театральная южный выход или метро Площадь революции) и войти по улице Никольской, там прошел даже не останавливаясь. Приезжие тупят на Манежке.



На входе красуется знак, велосипедам запрещено, к нему утырки добавли табличку - полёты на квадрокоптерах запрещены! Летом специально проехал на велосипеде через площадь к Васильевскому спуску и в Замоскворечье укатил! Никто с мигалками не гонялсо

Подсветка ГУМа в точности повторяет прошлогоднюю, но на самой площади ощутимо темнее, и так даже комфортнее, чем когда её заливали прожектора до опупения.



https://img-fotki.yandex.ru/get/878955/190883876.39/0_3cdca5_85411434_XXXL.jpg



А вот горка - это оказалось нечто настолько зарегулированное до маразма!!!!

Вот эта глыба из кубиков прозрачного льда!





Построена прямо напротив входа в музей войны 1812 года. скатывание в сторону Манежки.

В очереди из примерно 40детей и взрослых стоят сотрудники регуляторы движения, регулирующие заранее, чтоб на ступеньки лезли строго по одному.

На верху горки стоят сотрудники регуляторы спуска. Выдающие круг для катания и следящие, чтоб вход в зону посадки был блокирован строго пока внизу полоса полностью не освободится...



[Исправлено: Серый волк, 26.12.2017 - 01:31]