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§ NG.kz
ледяные скульптуры в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30920
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каждый год возле областного акимата ставят деда мороза и снегурочку лицом к АКИМАТУ, вы вообще для себя их отливаете или как?
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§ Victor Yang
Re: ледяные скульптуры в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10018
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.12.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
НУ это если как тротуар перед лестницей акимата. Но ведь народ то ходит по площади, к которой обычно они спиной и стоят.)

Я давно не был там - запамятовал уже.
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§ yudjin
Re: ледяные скульптуры в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4977
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.12.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проиллюстрирую новость картинкой


Цитата:
Алиса:
Но ведь народ то ходит по площади, к которой обычно они спиной и стоят.))

Цитата:
Алиса:

вспоминаю старый советский анекдот. Почему Ленин на площади стоял лицом к обкому? Патамушта за народ он спокоен, а за этими б... глаз да глаз нужен.

И кстати, в прошлом году они лицом к народу были:
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§ Victor Yang
Re: ледяные скульптуры в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10018
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.12.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На камере, вроде как, у ёлки стоят, посередине улицы.
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§ yudjin
Re: ледяные скульптуры в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4977
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.12.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
На камере, вроде как, у ёлки стоят, посередине улицы.

когда вроде как, то знаешь что делать надо...
смотри в пятницу снял:
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§ Victor Yang
Re: ледяные скульптуры в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10018
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.12.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
смотри в пятницу снял:

Ну вот там на камере так и видно. Но они по середине улицы стоят. Попробуй мысленно развернуть на 90 градусов - такая же ерунда получится. Их лучше бы вплотную к акимату и чтобы на ёлку смотрели. Но тогда при фотографировании это два разных ракурса будет. А так - вроде со снегуркой сфотался, но на фоне ёлки. В общем, в таких делах всем не угодишь.
Ещё в пользу такого расположения: при массовом фотографировании прохожие (которые просто идут прямо по Аль-Фараби) и фотографы не будут мешать друг другу.

[Исправлено: Victor Yang, 25.12.2017 - 11:55]
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§ yudjin
Re: ледяные скульптуры в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4977
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.12.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но они по середине улицы стоят

они должны стоять лицом туда, откуда идет народ. А народ топчется у входа в сквер, где цифры 2018, и по идее они должны видеть лицо, а не ж... фигур, поскольку расстояние от цифр до ёлки больше, чем от ёлки до ступенек.
Вот у меня во дворе правильная посадка:

лицом к народу, напротив входа на площадку.
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§ yeti91
Re: ледяные скульптуры в Костанае
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 26.12.17 - 02:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто платит тому и поклон от фигур
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§ Серый волк
Re: ледяные скульптуры в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9269
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.12.17 - 04:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вот у меня во дворе правильная посадка:

Что вы от них хотели? Процесс деэволюции уже давно необратимо прошагал по этой взяточной избушке, и как не крутись, передом или задом, всё одинаковый результат будет.
:-)
Они не в состоянии правильно расставить эти убогие одинокие фигуры. Фигуры неправильно выбранных пропорций на шахматной доске пространства площади.
:-)
Нуно этот факт просто константировать и отправить в историю (и учебники обществоведения).

Для тех, кто не сможет посмотреть в живую с главной площади страны.
Входная группа, можно сказать ворота.

За ними центральная часть площади очень занятно заставлена рядками ёлок от 10 до 1,5 метров, вроде и лабиринт, но очень лёгкий.

В промежутках встречаются сани, олени, скульптуры, стеклянные призмы с африканскими деревьями :-)

На заднем плане местный акимат. Рядом стоит скульптур-мульптур хвостом к строению, лицом к людям. https://img-fotki.yandex.ru/get/877700/190883876.39/0_3cdca9_3c4f664c_XL.jpg
Олень на фоне башенок с краю лабиринта ёлок:
https://img-fotki.yandex.ru/get/900241/190883876.39/0_3cdcab_e85a532d_XXXL.jpg

Среди леса ёлок встречаются иногда рождественские домики с чаем, глинтвейном, кофе, пряниками и вкусняшками. Все с удовольствием ходят в этом лесу ёлок и разглядывают.

крупно кадр https://img-fotki.yandex.ru/get/9510/190883876.39/0_3cdcb3_4f94c4ab_XXXL.jpg
Девушки в рождественском домике угощений:


Ммммм ничего плохого сказать не могу. Цены на кофе хорошие, кексы дороговаты, но прямо тут под землёй куча заведений быстрого питания.

На возвышении примостился оператор канала с профи SONY DVCAM. Если камера и микрофон без опознавательных знаков - то как правило утырочные каналы пропаганды. Боятся с лого ходить, все знаки различия поспарывали оделись во всё серое.


Чуть ранее попались очень весёлые молодые ребята, снимающие для своего канала в ютьюбе, прямая противоположность, жизнерадостные открытые и счастливые лица.
Снимают на фотоаппарат. Лицо от теней подсвечивают как профи серебрянкой отражателем. Ведущая азартно работает в кадре! Молодец!

Кстати неожиданно реально ощутил, что официальное тв стало живым трупом, хоть в мавзолей клади вместе с штативом и камерой, а вместо них реальные рейтинги берут молодые и весёлые с огоньком в сердце!
Просто как подтверждение этому Дед мороз прямо с этим местом, прямо как в "Чародеях" размещает мне интересные кадры:

Именно с этого места из этого здания велись первые радиопередачи нашей страны!
А позднее и первое пробное телевизионное вещание, ныне смачно гниющего центрального телевидения.


Идём на главную площадь, к главной ёлке страны!

крупно, жать на ссылку:
https://img-fotki.yandex.ru/get/876523/190883876.39/0_3cdca7_7acc2310_XXXL.jpg
Елка как и в прошлый год оказалась зажата между катром ГУМа и самим ГУМом
Вот такая она.

Вблизи выглядит намного лучше :-)


За катком притаилась ещё одна рождественская ярмарка.


Народ в небольшом количестве снимает собор и Спасскую башню

https://img-fotki.yandex.ru/get/878955/190883876.39/0_3cdc9e_efe1a3e6_XXXL.jpg

У исторического музея людей больше. Ещё больше скопилось у рамок досмотра входа на Красную площадь со стороны Манежки. Если будет в людное время проще обойти через дворы со стороны площади Революции (метро театральная южный выход или метро Площадь революции) и войти по улице Никольской, там прошел даже не останавливаясь. Приезжие тупят на Манежке.

На входе красуется знак, велосипедам запрещено, к нему утырки добавли табличку - полёты на квадрокоптерах запрещены! :-) Летом специально проехал на велосипеде через площадь к Васильевскому спуску и в Замоскворечье укатил! Никто с мигалками не гонялсо :lol:
Подсветка ГУМа в точности повторяет прошлогоднюю, но на самой площади ощутимо темнее, и так даже комфортнее, чем когда её заливали прожектора до опупения.

https://img-fotki.yandex.ru/get/878955/190883876.39/0_3cdca5_85411434_XXXL.jpg

А вот горка - это оказалось нечто настолько зарегулированное до маразма!!!!
Вот эта глыба из кубиков прозрачного льда!


Построена прямо напротив входа в музей войны 1812 года. скатывание в сторону Манежки.
В очереди из примерно 40детей и взрослых стоят сотрудники регуляторы движения, регулирующие заранее, чтоб на ступеньки лезли строго по одному.
На верху горки стоят сотрудники регуляторы спуска. Выдающие круг для катания и следящие, чтоб вход в зону посадки был блокирован строго пока внизу полоса полностью не освободится...

[Исправлено: Серый волк, 26.12.2017 - 01:31]
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§ Серый волк
Re: ледяные скульптуры в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9269
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.12.17 - 04:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоскливый спуск с горки, строго по своей колее.
:lol:

В красных куртках сотрудники горки, идущие забирать у детей круг, чтоб бросить есго в накопитель, из которого по мере накопления отвозят к лестнице.
Вспомнилось, уныла пора... тоскливой осени... :lol: :lol:
Наших явно не хватает раздестроить этот порядок и кататься весёлой кучей! ;-)


Чуть далее спуска с горки, намного ближе к нулевому километру автодорог страны, разместилась надпись исправляющая настроение от зарегулированной до маразма горки.
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§ Серый волк
Re: ледяные скульптуры в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9269
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.12.17 - 04:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а в Астане ёлка сегодня сгорела.
Интересно как там решено пространство новогодних гуляний?
[video]http://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cNFRF4uYndw[/video]
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cNFRF4uYndw
Обратите внимание сколько копоти от этой пластмасины.


:lol:
Будьте веселее. Будьте свободны, учитесь качественно и у вас всё сбудется.
;-)

[Исправлено: Серый волк, 26.12.2017 - 01:51]
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Костанай
Re: ледяные скульптуры в Костанае




Отправлено: 26.12.17 - 08:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера людей согнали на открытие. На час раньше. Люди (были и дети) замерзли. В акимат нельзя было завести погреться? Вот такое РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

123
Re: ледяные скульптуры в Костанае




Отправлено: 26.12.17 - 08:55
Комментарий удален модератором.

123
Re: ледяные скульптуры в Костанае




Отправлено: 26.12.17 - 08:57
Комментарий удален модератором.

100
Re: ледяные скульптуры в Костанае




Отправлено: 26.12.17 - 09:03
Комментарий удален модератором.
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