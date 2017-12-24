Ну вот там на камере так и видно. Но они по середине улицы стоят. Попробуй мысленно развернуть на 90 градусов - такая же ерунда получится. Их лучше бы вплотную к акимату и чтобы на ёлку смотрели. Но тогда при фотографировании это два разных ракурса будет. А так - вроде со снегуркой сфотался, но на фоне ёлки. В общем, в таких делах всем не угодишь. Ещё в пользу такого расположения: при массовом фотографировании прохожие (которые просто идут прямо по Аль-Фараби) и фотографы не будут мешать друг другу.
они должны стоять лицом туда, откуда идет народ. А народ топчется у входа в сквер, где цифры 2018, и по идее они должны видеть лицо, а не ж... фигур, поскольку расстояние от цифр до ёлки больше, чем от ёлки до ступенек. Вот у меня во дворе правильная посадка: лицом к народу, напротив входа на площадку.
Ммммм ничего плохого сказать не могу. Цены на кофе хорошие, кексы дороговаты, но прямо тут под землёй куча заведений быстрого питания.
На возвышении примостился оператор канала с профи SONY DVCAM. Если камера и микрофон без опознавательных знаков - то как правило утырочные каналы пропаганды. Боятся с лого ходить, все знаки различия поспарывали оделись во всё серое.
Чуть ранее попались очень весёлые молодые ребята, снимающие для своего канала в ютьюбе, прямая противоположность, жизнерадостные открытые и счастливые лица. Снимают на фотоаппарат. Лицо от теней подсвечивают как профи серебрянкой отражателем. Ведущая азартно работает в кадре! Молодец! Кстати неожиданно реально ощутил, что официальное тв стало живым трупом, хоть в мавзолей клади вместе с штативом и камерой, а вместо них реальные рейтинги берут молодые и весёлые с огоньком в сердце! Просто как подтверждение этому Дед мороз прямо с этим местом, прямо как в "Чародеях" размещает мне интересные кадры: Именно с этого места из этого здания велись первые радиопередачи нашей страны! А позднее и первое пробное телевизионное вещание, ныне смачно гниющего центрального телевидения.
У исторического музея людей больше. Ещё больше скопилось у рамок досмотра входа на Красную площадь со стороны Манежки. Если будет в людное время проще обойти через дворы со стороны площади Революции (метро театральная южный выход или метро Площадь революции) и войти по улице Никольской, там прошел даже не останавливаясь. Приезжие тупят на Манежке. На входе красуется знак, велосипедам запрещено, к нему утырки добавли табличку - полёты на квадрокоптерах запрещены! Летом специально проехал на велосипеде через площадь к Васильевскому спуску и в Замоскворечье укатил! Никто с мигалками не гонялсо Подсветка ГУМа в точности повторяет прошлогоднюю, но на самой площади ощутимо темнее, и так даже комфортнее, чем когда её заливали прожектора до опупения. https://img-fotki.yandex.ru/get/878955/190883876.39/0_3cdca5_85411434_XXXL.jpg
А вот горка - это оказалось нечто настолько зарегулированное до маразма!!!! Вот эта глыба из кубиков прозрачного льда!
Построена прямо напротив входа в музей войны 1812 года. скатывание в сторону Манежки. В очереди из примерно 40детей и взрослых стоят сотрудники регуляторы движения, регулирующие заранее, чтоб на ступеньки лезли строго по одному. На верху горки стоят сотрудники регуляторы спуска. Выдающие круг для катания и следящие, чтоб вход в зону посадки был блокирован строго пока внизу полоса полностью не освободится...
В красных куртках сотрудники горки, идущие забирать у детей круг, чтоб бросить есго в накопитель, из которого по мере накопления отвозят к лестнице. Вспомнилось, уныла пора... тоскливой осени... Наших явно не хватает раздестроить этот порядок и кататься весёлой кучей!
Чуть далее спуска с горки, намного ближе к нулевому километру автодорог страны, разместилась надпись исправляющая настроение от зарегулированной до маразма горки.
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