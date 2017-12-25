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≡ В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30920
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юлию Вильчук, которая находилась за рулем "Инфинити", обвиняют по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Девушка свою вину признает полностью, но считает, что в этой трагедии виноваты все участники аварии.
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знаток
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судиить Соловьева за моральный ущерб :-o

§ Алиса
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3893
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.12.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу скажу, что я ни как не защищаю Вильчук - не дай бог!!!! Грех на ней пожизненный!!!
Меня убило: один употреблял, второй употреблял - ребята вы че делаете? Какая разница когда употреблялось... Вы понимаете что творите? Я даже не про общество вокруг - это отдельная тема!!!- я про вашу жизнь и жизнь ваших друзей, детей, родственников!
А то что за руль после этого: хоть убейте - не поверю,что вы за руль не садились. Даже если вы ехали со скоростью 1 км/час. Вы самоубийцы и потенциальные убийцы других.
Больше всех жалко мать Пасечника!

[Исправлено: Алиса, 25.12.2017 - 20:23]
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я в шоке...
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Девушка свою вину признает полностью, но считает, что в этой трагедии виноваты все участники аварии.
чем они виноваты...что не уступили тебе дорогу?? Цитата:
Я ехала по ул. Павлова и хотела повернуть на пр. Абая. Машин в это время на дороге не было. Во время поворота скорость моего автомобиля была около 5 км/ч..... Удара я не помню. Очнулась, когда меня начали вытаскивать.
это как так??? при такой скорости, можно звезды считать...во время движения...хватает Вашего одного нарушения, что Вы не уступили дорогу...а последствия этого...Вам известны...

Пастырь
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из статьи складывается такое мнение, что в Костанае одни наркоманы за рулем ездят

kasinkan
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще в Костанае водители ведут себя очень нагло,даже женщины и все такие нервные, начинают подрезать- и кому хуже будет от этого? Вот в Алматы например, хоть и большие создаются пробки но водители добродушные и уступчивее. А у нас? Что это - воспитание, национальная ненависть или надуманное величие своего " Я " ??? Непонятно.

§ Серый волк
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9269
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.12.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот суд собирается вызвать на допрос кустосидельцев взяточников из дорожной полиции?
Уже не первый раз этот перекрёсток фигурирует. И не первый раз про него читаем.
Какие меры приняли для изучения ситуации, и почему не принимали их ранее, когда можно было изучить факторы влияющие на аварийность и предотвратить трагедию.
Или за эту нудную работу с чертежами, измерениями, сотнями замеров параметров видимости и динамики взятки не платят?
Даже самое тупое существо на инфинитях, при хорошей видимости несущихся машин чаще всего не подставляет бочину, если может правильно и в нужной проекции увидеть помеху.
У хамья своё понимание мира, но при хорошо заметном шансе ДТП они не во всех случаях высовываются, а только там, где не размолотят.
Цитата:
Алиса:
Сразу скажу, что я ни как не защищаю Вильчук - не дай бог!!!! Грех на ней пожизненный!!!
Меня убило: один употреблял, второй употреблял -

Да, да! Читал, и прямо так и думал.
А может быть они всем судом там попыхают самокруток с чуйской долины включая охранников зала суда?
Кого не проверь - все наркопотребляющие!
Итог деятельности ворья, взяточников, продаванов детсадов, городского имущества и библиотек, разрушителей экономики и культуры в общем закономерный. Хотя и удивительный. Область стала полноценным стопудовым притоном!
Только что на ваших глазах это подтверждено статистически. Можно что угодно балаболить, но факт этих повально потребляющих на месте.
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Читатель 1
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Была запись с регистратора. Там регистратор не врёт (насчёт скорости и манёвров инфинити)). А у неё что экспертиза показала? (Как видно из показаний - ездят то бухие, то накуренные)

знаток
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 21:39
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати...., а что там за ЛЖИВЫЕ показания полагается???

Народный контроль
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо же писать полные данные виновника ДТП, - Юлия Пархоменко(Вильчук) водитель инфинити.Цитата:
Читатель 1:
Кстати...., а что там за ЛЖИВЫЕ показания полагается???

Виновнице аварии это не грозит. Она не свидетель ДТП.
Статья 345 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривает максимальное уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. По данной статье освобождение от уголовной ответственности за применением сторон не допускается, так как погиб человек.
В силу требований законодательства беременность не освобождает от уголовной ответственности, это лишь является смягчающим обстоятельством при назначении наказания и его исполнении.Короче будем посмотреть как будет продвигаться процесс по делу детей приближённых к солнышку.

знаток
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
за применением сторон не допускается, так как погиб человек.

супер применением чего конкретно?

Ярыга
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если все теряли сознание во время аварии и ничего не помнят, то это 100 % -й признак черепно- мозговой травмы, которая должна лечиться только в стационаре. Если не было госпитализации - значит не было травмы мозга, не будет и провалов событий и все лгут и что -
то скрывают. А через месяц после приема наркотиков уже ничего в крови не обнаружится, это свежие следы. В суд нужно вызывать специалистов медиков ( нейрохирургов, токсикологов и т.д). Они многое могут прояснить. А то, что ни водитель - то под кайфом. Уже страшно в автобусах ездить..

Бывалый
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 26.12.17 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Даже самое тупое существо на инфинитях, при хорошей видимости несущихся машин чаще всего не подставляет бочину, если может правильно и в нужной проекции увидеть помеху.

Да чо ты опять пылишь не по делу?
Все там нормально аидно.
Получше чем на многих твоих мацковских перекрестках.
Просто смотреть надо, а не хлебалом за рулем щелкать.

Имхо они там по ходу нашли друг друга - маша-растеряша и низколетящие нарки на пыжике...
Прям крались 50-60 кмч, все были пристегнуты, а переломались так как будто летели под стошку и ни один не был пристегнут...

Чо они лепят там? Чо за детский сад?
Я попадал в касательный удар на трассе при 90 кмч будучи пристегнутым - не случается таких траам как они убились...

§ yeti91
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 26.12.17 - 02:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
куда не плюнь везде эти старперы адвокаты
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