Этот суд собирается вызвать на допрос кустосидельцев взяточников из дорожной полиции?

Уже не первый раз этот перекрёсток фигурирует. И не первый раз про него читаем.

Какие меры приняли для изучения ситуации, и почему не принимали их ранее, когда можно было изучить факторы влияющие на аварийность и предотвратить трагедию.

Или за эту нудную работу с чертежами, измерениями, сотнями замеров параметров видимости и динамики взятки не платят?

Даже самое тупое существо на инфинитях, при хорошей видимости несущихся машин чаще всего не подставляет бочину, если может правильно и в нужной проекции увидеть помеху.

У хамья своё понимание мира, но при хорошо заметном шансе ДТП они не во всех случаях высовываются, а только там, где не размолотят.

Цитата: Алиса:

Сразу скажу, что я ни как не защищаю Вильчук - не дай бог!!!! Грех на ней пожизненный!!!

Меня убило: один употреблял, второй употреблял -

Да, да! Читал, и прямо так и думал.

А может быть они всем судом там попыхают самокруток с чуйской долины включая охранников зала суда?

Кого не проверь - все наркопотребляющие!

Итог деятельности ворья, взяточников, продаванов детсадов, городского имущества и библиотек, разрушителей экономики и культуры в общем закономерный. Хотя и удивительный. Область стала полноценным стопудовым притоном!

Только что на ваших глазах это подтверждено статистически. Можно что угодно балаболить, но факт этих повально потребляющих на месте.