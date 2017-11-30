Переход казахского языка на латиницу должен оживить издательское дело – к 2025 году надо приготовить огромную массу печатных изданий



Цитата: АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. Издательское дело переживает не лучшие времена. На прошедшем в Алматы фестивале Kitapfest Национальная государственная книжная палата Казахстана сообщила, что в 2017 году было зарегистрировано всего 235 книг. Это не просто мало, это свидетельствует о почти критичной ситуации в отрасли. Положение может кардинально исправить латинизация.



С началом 2018 года стартует процесс по внедрению латиницы, и уже к 2025-му Казахстан должен будет полностью переключиться с кириллицы на латиницу: на новом алфавите должны печататься все книги, деловая документация и периодические издания.

Пока на латинской графике, содержащей апострофы, издана всего одна книга — "Времена и думы" ("Жылдар мен ойлар") под авторством Нурсултана Назарбаева.



https://ru.sputniknews.kz/society/20171121/3822743/v-izdatelstvah-predpochitayut-ne-govorit-o-situacii-s-latinizaciej.html



Вот люблю оптимистов, ничего не могу с собой поделать.

Но, кстати, да.

Уверен, уважаемые люди уже начали вкладываться в типографии - осваивать госзаказ на перепечатку учебников легко и приятно.



В Алматинском горкоме КНПК прошел круглый стол на тему «Латиница – проблемы и перспективы перехода на латинский алфавит»



Цитата: Модератор встречи, первый секретарь Алматинского горкома КНПК Алибек Шапенов открыл дискуссию:

– Как вы знаете, необходимость перехода на латиницу была озвучена в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», посвященной национальному сознанию казахстанского народа в XXI веке. В статье Президент поделился своим видением того, как казахстанскому народу сделать шаг навстречу будущему. Поэтапное внедрение новой модели общественного сознания позволит создать устойчивые культурные ориентиры, которые станут фундаментом для процветания нашей страны. Родной язык является истоком национальных ценностей. Поэтому вопросам развития государственного языка на протяжении многих лет уделяется большое внимание. Переход на латиницу – веление времени. Он поможет сохранить самобытность языка в условиях глобализации. Президент, говоря о необходимости перехода на латиницу, отметил, что это «принципиальный вопрос, который нация должна решить». Переход должен создать условия для модернизации казахского языка. Мы надеемся, что новая графика казахского языка позволит раскрыть весь его богатый потенциал, а не только использовать как средство коммуникации. Латиница должна помочь ему стать мощнейшим фактором духовного возрождения и укрепления национальной идентичности.



Всё что вы хотели (ну, вдруг) знать про коммунистов в Казахстане :)