Переход казахского языка на латиницу должен оживить издательское дело – к 2025 году надо приготовить огромную массу печатных изданий
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АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. Издательское дело переживает не лучшие времена. На прошедшем в Алматы фестивале Kitapfest Национальная государственная книжная палата Казахстана сообщила, что в 2017 году было зарегистрировано всего 235 книг. Это не просто мало, это свидетельствует о почти критичной ситуации в отрасли. Положение может кардинально исправить латинизация.
С началом 2018 года стартует процесс по внедрению латиницы, и уже к 2025-му Казахстан должен будет полностью переключиться с кириллицы на латиницу: на новом алфавите должны печататься все книги, деловая документация и периодические издания. Пока на латинской графике, содержащей апострофы, издана всего одна книга — "Времена и думы" ("Жылдар мен ойлар") под авторством Нурсултана Назарбаева.
Вот люблю оптимистов, ничего не могу с собой поделать. Но, кстати, да. Уверен, уважаемые люди уже начали вкладываться в типографии - осваивать госзаказ на перепечатку учебников легко и приятно.
В Алматинском горкоме КНПК прошел круглый стол на тему «Латиница – проблемы и перспективы перехода на латинский алфавит»
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Модератор встречи, первый секретарь Алматинского горкома КНПК Алибек Шапенов открыл дискуссию: – Как вы знаете, необходимость перехода на латиницу была озвучена в программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», посвященной национальному сознанию казахстанского народа в XXI веке. В статье Президент поделился своим видением того, как казахстанскому народу сделать шаг навстречу будущему. Поэтапное внедрение новой модели общественного сознания позволит создать устойчивые культурные ориентиры, которые станут фундаментом для процветания нашей страны. Родной язык является истоком национальных ценностей. Поэтому вопросам развития государственного языка на протяжении многих лет уделяется большое внимание. Переход на латиницу – веление времени. Он поможет сохранить самобытность языка в условиях глобализации. Президент, говоря о необходимости перехода на латиницу, отметил, что это «принципиальный вопрос, который нация должна решить». Переход должен создать условия для модернизации казахского языка. Мы надеемся, что новая графика казахского языка позволит раскрыть весь его богатый потенциал, а не только использовать как средство коммуникации. Латиница должна помочь ему стать мощнейшим фактором духовного возрождения и укрепления национальной идентичности.
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Школьники и государственные служащие города Тараза попробовали свои силы в написании диктанта на знание латинской графики, передает «Казинформ». В управлении по развитию языков акимата Жамбылской области отметили, что мероприятие организовано в преддверии празднования Дня независимости страны в целях изучения практических навыков населения при применении латинской графики на письме. Участниками диктанта на тему «Латинская графика - новый импульс для нашего языка» стали сотрудники управлений акимата области, специалисты территориальных подразделений, учащиеся нескольких школ Тараза.
Применять апострофы в латинском варианте алфавита казахского языка в печатных и других изданиях пока рано, заявил спикер Сената Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz. "Национальная комиссия пока не пришла к окончательному решению по переводу казахского языка на латинский алфавит. Поэтому апострофы в газетах и других местах использовать пока рано", - написал Токаев в своем аккаунте Twitter.
Отвечая на вопросы журналистов, Глава государства сказал, что еще есть время для внедрения нового алфавита.
"Переход казахского алфавита на латиницу обсуждали с народом, с интеллигенцией, изучили со всех сторон с учеными-историками, филологами и пришли к единой системе. Мне принесли последний вариант, и я его утвердил. Но пока есть время, чтобы внедрить его полностью и работать с новым алфавитом. Поэтому не надо думать, что это все уже полностью решено. Я знаю, что идет очень много обсуждений, правильна ли та верхняя точка (апостроф. - Прим. ред.), что нужно было сделать из нескольких вариаций, взять алфавит тюркоязычных братьев. Я думаю, что алфавит должен соответствовать компьютерному образцу. Для этого делали. Поэтому я считаю, что нынешний вариант - правильный", - сказал Президент.
В ходе беседы Нурсултан Назарбаев еще раз напомнил, для чего принимали латиницу.
"Настоящая независимость - это независимость языка. Это самое главное. 70 процентов всего мира работает с таким алфавитом. Это язык науки, технологии, язык Интернета. Во-вторых, это принесет пользу казахскому языку. В кириллице есть буквы, которые не нужны в казахском языке. В-третьих, мы должны войти в число развитых стран мира, и мы должны быть с ними на равных. И последнее - алфавит принесет пользу в изучении казахского языка другими народами. Это только польза для нашего народа. Я уже сказал, что кириллица продолжает работать как работала, а дальше видно будет", - сказал Нурсултан Назарбаев. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил перевести алфавит казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Распоряжение об этом появилось на сайте Акорды 27 октября.
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