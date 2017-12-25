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§ NG.kz
Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного Максута Дуспулова в получении взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30920
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максуту Дуспулову и директору ТОО «Оркен» Умирхану Мусралиеву, как и запрашивал гособвинитель, назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет в колонии средней безопасности с конфискацией имущества.
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Народный контроль
Re: Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного...




Отправлено: 25.12.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно всё таки как же сотрудники антикоррупционной службы могли узнать о месте встречи и передачи взятки?

сережка
Re: Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного...




Отправлено: 25.12.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это значит по 2 года

Земляк
Re: Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного...




Отправлено: 25.12.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, жалко человека, зря подставился, кинули его......

жесть
Re: Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного...




Отправлено: 25.12.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
антикор с цепи сорвался

чикист
Re: Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного...




Отправлено: 25.12.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
негласные следственные действия. (прослушка, нарушка и все такое)

Серик
Re: Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного...




Отправлено: 25.12.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему глаза замазаны? Своих героев страна должна знать в лицо!

лтп
Re: Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного...




Отправлено: 25.12.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на акима дело в сейф на время прибрали,областному не выгоден такой аким

Нурик
Re: Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного...




Отправлено: 25.12.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Финит аля комедия( Гаязов вышел сухим из воды.Браво Баке!

Читатель 1
Re: Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного...




Отправлено: 25.12.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно очень))...оказывается замы во всём виноваты)) ну ну...

азат
Re: Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного...




Отправлено: 26.12.17 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Испугались, что дело может дойти до самых верхов.

Судья ДРЭД
Re: Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного...




Отправлено: 26.12.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ просветите нас по Дизтопливу Тобол суд идет. А вы молчите. Или там Табу свободе слова
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