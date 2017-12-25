NG.kz Оглашен приговор по обвинению заместителя акима Рудного Максута Дуспулова в получении взятки



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:45 Максуту Дуспулову и директору ТОО «Оркен» Умирхану Мусралиеву, как и запрашивал гособвинитель, назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет в колонии средней безопасности с конфискацией имущества.

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