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§ NG.kz
В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юлию Вильчук, которая находилась за рулем "Инфинити", обвиняют по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Девушка свою вину признает полностью, но считает, что в этой трагедии виноваты все участники аварии.
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знаток
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судиить Соловьева за моральный ущерб :-o

§ Алиса
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3893
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.12.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу скажу, что я ни как не защищаю Вильчук - не дай бог!!!! Грех на ней пожизненный!!!
Меня убило: один употреблял, второй употреблял - ребята вы че делаете? Какая разница когда употреблялось... Вы понимаете что творите? Я даже не про общество вокруг - это отдельная тема!!!- я про вашу жизнь и жизнь ваших друзей, детей, родственников!
А то что за руль после этого: хоть убейте - не поверю,что вы за руль не садились. Даже если вы ехали со скоростью 1 км/час. Вы самоубийцы и потенциальные убийцы других.
Больше всех жалко мать Пасечника!

[Исправлено: Алиса, 25.12.2017 - 20:23]
Профайл

я в шоке...
Re: В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в...




Отправлено: 25.12.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Девушка свою вину признает полностью, но считает, что в этой трагедии виноваты все участники аварии.
чем они виноваты...что не уступили тебе дорогу?? Цитата:
Я ехала по ул. Павлова и хотела повернуть на пр. Абая. Машин в это время на дороге не было. Во время поворота скорость моего автомобиля была около 5 км/ч..... Удара я не помню. Очнулась, когда меня начали вытаскивать.
это как так??? при такой скорости, можно звезды считать...во время движения...хватает Вашего одного нарушения, что Вы не уступили дорогу...а последствия этого...Вам известны...

Гость
В суде № 2 Костаная начали рассматривать дело о ДТП, в котором погиб мотоциклист Евгений Пасечник




Отправлено: 25.12.17 - 20:49
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