Цитата: Девушка свою вину признает полностью, но считает, что в этой трагедии виноваты все участники аварии. чем они виноваты...что не уступили тебе дорогу?? Цитата: Я ехала по ул. Павлова и хотела повернуть на пр. Абая. Машин в это время на дороге не было. Во время поворота скорость моего автомобиля была около 5 км/ч..... Удара я не помню. Очнулась, когда меня начали вытаскивать. это как так??? при такой скорости, можно звезды считать...во время движения...хватает Вашего одного нарушения, что Вы не уступили дорогу...а последствия этого...Вам известны...