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≡ О незаконности новогодних салютов в Казахстане высказался юрист		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
О незаконности новогодних салютов в Казахстане высказался юрист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский юрист Жангельды Сулейманов назвал запуск новогодних салютов и фейерверков незаконным, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом правозащитник написал на своей странице в Facebook.
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§ messir
Re: О незаконности новогодних салютов в Казахстане высказался...
messir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 19.10.13
Отправлено: 25.12.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну попался на глаза "правозащитнику" учебник по юриспруденции, так сказать, решил "блеснуть чешуей", блеснуть эрудицией. А мы сразу на полном серьезе в штыки....
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§ сайлау курманов
Re: О незаконности новогодних салютов в Казахстане высказался...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2485
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.12.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ждешь-ждешь целый год праздника , а тут в самый разгар такие заявление , а если депутаты согласятся , прямо похож на прерванный половой акт
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