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§ NG.kz
И снова пара слов об образовании
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня (имеется в виду - после 1991 года) очень часто слышно о том, что дескать нужно перенимать передовой опыт "запада" в образовании. И не только слышалось но и внедрялось (криво, косо но всегда с "песней" о том что совок это плохо и не современно).
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Бывалый
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 25.12.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
скупали яркие целлофановые пакеты по 25 рублей как дикари

Ну почему же как дикари?
Это ведь были высокообразованные умный воспитанники советской системы образования.
Правда весьма одичавшие от серости и унылости своего прекрасного бытия в самой замечательной стране мира, да?

Бывалый
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 25.12.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Вот моему отцу далеко за 80. Он из колхоза. Его! родители работали за трудодни. А он за зарплату. Бывалый, мне кажется человек, видавший Ленина вживую. Или начитавшийся побасенок

Возраст вашего отца как-то отменяет тот факт, что в совхозах был сей прелестный коммунизм?
Или что вы хотели этим сказать-то?

Бывалый
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 25.12.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Наивный чукотский вьюношь...Найди сначала по 30Кбаксов в год для образования в коледже потом говори про доступность.

Вопрос в том, что раньше даже если у тебя 300Кбаксов есть - тебе невозможно было получить западное образование (да и баксов тебе в принципе не видать было).

Директор Пляжа
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 25.12.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
в самой замечательной стране мира
которая СШП для тебя.
В ООН заявили, что в ближайшие годы в США состоится стремительное обнищание людей и социальное расслоение. Об этом сказал специальный докладчик ООН по вопросам нищеты и прав человека Филипп Элстон на конференции в Вашингтоне,передает DW.
Я вот советское образование получал и легко англоязычную прессу читаю.

Директор Пляжа
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 25.12.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радио конструктор Лаборатория "Юный электроник" (ЮЭ-50) выпускался с 1980 года. Лаборатория "ЮЭ-50" предназначена для детей школьного возраста, позволяя им ознакомиться с работой 50-ти полупроводниковых схем, таких как усилители НЧ, радиоприёмные устройства, генераторы и т.д. Западные страны, на нее патент для вузов своих покупали.

Галик
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 25.12.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiber:
а не много ли, а сколько всего погибло от голода? напомни?

тебе то, оно зачем? с вашими то, было все нормально.

Директор Пляжа
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 25.12.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джон Кеннеди: ”Советское образование - лучшее в мире. Мы должны многое из него взять.СССР выиграл космическую гонку за школьной партой”. из истории.

Директор Пляжа
Re: И снова пара слов об образовании




Отправлено: 25.12.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А пентиумы из советского образования родились, из " Эльбрусов", не так ли ?)

Гость
И снова пара слов об образовании




Отправлено: 25.12.17 - 20:50
Комментарий проходит проверку.

Гость
И снова пара слов об образовании




Отправлено: 25.12.17 - 20:52
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