NG.kz И снова пара слов об образовании



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30918

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:43 Сегодня (имеется в виду - после 1991 года) очень часто слышно о том, что дескать нужно перенимать передовой опыт "запада" в образовании. И не только слышалось но и внедрялось (криво, косо но всегда с "песней" о том что совок это плохо и не современно).

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