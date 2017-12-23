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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Wiвép.
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.12.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер:

Опять , безграмотный самозванец , сказано - не пишу тут , опять заставляешь просить администрацию , банить в этом разделе этот ник . :-x Тем более его я уже не использую . :-o

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1487
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 23.12.17 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Для местных троллей ничего святого уже нет..
А потому я уже против анонимизации на форуме..

Ну уж чья бы корова мычала...
Профайл

...
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.12.17 - 10:45
Комментарий удален модератором.

...
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.12.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит правду написал про таксиста.
тетя ее не любит.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.12.17 - 10:55
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.12.17 - 11:07
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.12.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с головой не дружите.
к врачу вам надо.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.12.17 - 13:24
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец здоровый ужин после напряженного дня..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, на планшете у меня картинки нет, а в телефоне с которого отправлял есть..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 04:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже несколько раз замечаю что планшет, когда оставляешь сайт НГ не отключается, так как будто бы гонит какое то видео..
И разряжается потом в течении дня, оставаясь включенным.
Тогда как на других сайтах если оставить, отключается через заданную минуту..
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7195
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.12.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.12.17 - 07:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

В англоязычном твиторе засветились аким с колотун бабаем нашим..многие комментаторы были в шоке)
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