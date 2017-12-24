Цитата: 112:

Еще бы прекрасно было бы чтобы это все отобрали..

Упущенная выгода молдаванина, потоки прибыли и тд..

А то там размечтались..

На землю пусть опустятся..

Фиг с ними с деньгами, пусть это будет неплохим уроком..

А и правильно! Ибо нефиг...

Сколь ты задолжал?

Цитата: 112:Осталось еще долларов 800 купить на долги..



В соответствии с твоей логикой, надо забрать все твои квартиры - упущенные выгоды и т.д. и т.п. Чтоб с небес на землю спустился и не нёс ахинею. Ну а чо? Диванный аналитик сказал "Отобрать!" - знач, надо отобрать. А то, что 22 млрд заморозили за долг в 500 млн и эти 22 млрд - это деньги ЕНПФ (читай - будущих пенсионеров) - ну, эт он слегка не подумал. Зато будет "неплохим уроком"...