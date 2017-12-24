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§ NG.kz
Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30902
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один из американских консультантов молдавского бизнесмена Анатола Стати, Крис Уинанс, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik детали дела о "заморозке" активов Национального фонда Казахстана на сумму в 22 миллиарда долларов.
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Читатель 1
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно...интересно события разворачиваются ("чехлят" на западе как хотят)))

кустанаец 1
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЦБ Казахстана не является полностью государственным и активы Казахстана уязвимы в любом банке , америка нас контролирует каким процентом сложно сказать, но мы им принадлежим с потрохами . Так какой праздник независимости можно отмечать ? О каком развитии можно вести речь если ты подневольный и не важно Государство это или его видимость.

§ 112
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана
112


(Пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну сами виноваты..
И правильно сделал молдаванин, что наказал их..
В следующий раз головой будут думать прежде чем..
А не одним местом в кресле на букву Ж..
Профайл

собираю манатки
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Подумали буквой Ж, поэтому и буква Пэ...
:-x

§ 112
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана
112


(Пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы прекрасно было бы чтобы это все отобрали..
Упущенная выгода молдаванина, потоки прибыли и тд..
А то там размечтались..
На землю пусть опустятся..
Фиг с ними с деньгами, пусть это будет неплохим уроком..
Профайл

Михаил
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 21:10
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана
112


(Пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и дело не в молдаванине в принципе наверно..
Идут какие то подковерные игры, кто то пытается надавить на наше честное и святое руководство, а вот кто, большой вопрос..
Но первое это конечно же бизнес и там втянуты многие, как и наши так и другие бизнесмены..
Профайл

Иолис
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ:

Н.А.Назарбаев: "При сегодняшней жизни и такой турбулентности законов вы потеряете деньги, которые держите за бугром. Вы разве не видите? В условиях санкций никто вам не поможет. Возвращайте деньги и держите их в Казахстане. Какая гарантия вам нужна? Законы, указы? Я все сделаю."

РАДИ ДЕНЕГ Я ГОТОВ НА ВСЁ.

123
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такая у нас независимость. Смешно и больно..

Карлыгаш
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случайно, наш уважаемый Елбасы не в связи с этим ругал своих подопечных и приказывал вернуть деньги из-за бугра? Наверно, предпосылки были уже...

димон
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 24.12.17 - 23:15
Комментарий удален модератором.

Аноним
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 25.12.17 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Еще бы прекрасно было бы чтобы это все отобрали..
Упущенная выгода молдаванина, потоки прибыли и тд..
А то там размечтались..
На землю пусть опустятся..
Фиг с ними с деньгами, пусть это будет неплохим уроком..

А и правильно! Ибо нефиг...
Сколь ты задолжал?
Цитата:
112:Осталось еще долларов 800 купить на долги..

В соответствии с твоей логикой, надо забрать все твои квартиры - упущенные выгоды и т.д. и т.п. Чтоб с небес на землю спустился и не нёс ахинею. Ну а чо? Диванный аналитик сказал "Отобрать!" - знач, надо отобрать. А то, что 22 млрд заморозили за долг в 500 млн и эти 22 млрд - это деньги ЕНПФ (читай - будущих пенсионеров) - ну, эт он слегка не подумал. Зато будет "неплохим уроком"...

Саке
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 25.12.17 - 02:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев предупреждал а может спецом?

nik58
Re: Почему "заморожены" активы Нацфонда Казахстана




Отправлено: 25.12.17 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хозяева денег на место ставят зарвавшихся,да и не только здесь
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