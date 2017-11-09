Исцеленная Re: Когда рак на горе свистнул... #16







Отправлено: - 18:50 Моя мама умерла от рака 25 лет назад.Медицина была в то время не очень.Еще в июне ей не ставили никакого диагноза,хотя у нее уже перекосило рот,были страшный головные боли;ей даже не давали больничный.В июле сделали операцию и через два месяца она умерла.Врачи были ужасно грубые и я видела,как после каждой перевязки она просто скулила,как собака.Прошло много лет,но ничего с тех пор не изменилось.Обслуживание все то же и врачи все те же.