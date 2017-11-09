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§ NG.kz
Когда рак на горе свистнул...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30902
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.11.17 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Количество онкологических больных в Костанайской области увеличивается с каждым годом. Согласно данным управления здравоохранения, на учете областного онкодиспансера в декабре 2015 г. на учете стояли 11 000 пациентов, в декабре 2016-го - 11 813, на начало ноября 2017-го - 12 278.
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Сергей
Re: Когда рак на горе свистнул...




Отправлено: 10.11.17 - 21:02
Комментарий удален модератором.

Исцеленная
Re: Когда рак на горе свистнул...




Отправлено: 11.11.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя мама умерла от рака 25 лет назад.Медицина была в то время не очень.Еще в июне ей не ставили никакого диагноза,хотя у нее уже перекосило рот,были страшный головные боли;ей даже не давали больничный.В июле сделали операцию и через два месяца она умерла.Врачи были ужасно грубые и я видела,как после каждой перевязки она просто скулила,как собака.Прошло много лет,но ничего с тех пор не изменилось.Обслуживание все то же и врачи все те же.

Федор
Re: Когда рак на горе свистнул...




Отправлено: 11.11.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это ужасно.Когда же прекратится это издевательство над больными людьми?Не умеете работать ,так давайте квоты в Россию

Аноним
Re: Когда рак на горе свистнул...




Отправлено: 11.11.17 - 21:00
Комментарий удален модератором.

Аноним
Re: Когда рак на горе свистнул...




Отправлено: 11.11.17 - 21:41
Комментарий удален модератором.

Вот такие дела
Re: Когда рак на горе свистнул...




Отправлено: 15.11.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Нужен в больницах не главврач, а грамотный, профессиональный менеджер",Т.е. в МЗ вернуть Досаева, в УЗО Жундубаева, Последний и так сейчас руководит здравоохранением области в качестве зама акима и все назначения главврачей дело его рук.

Prosti
Re: Когда рак на горе свистнул...




Отправлено: 25.12.17 - 02:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Андрей Чигидинов - это наш марафонец??? Похож на него очень...
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