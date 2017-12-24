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§ NG.kz
ледяные скульптуры в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30902
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каждый год возле областного акимата ставят деда мороза и снегурочку лицом к АКИМАТУ, вы вообще для себя их отливаете или как?
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Директор Пляжа
Re: ледяные скульптуры в Костанае




Отправлено: 24.12.17 - 17:57
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: ледяные скульптуры в Костанае




Отправлено: 24.12.17 - 18:13
Комментарий удален модератором.

знаток
Re: ледяные скульптуры в Костанае




Отправлено: 24.12.17 - 18:51
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: ледяные скульптуры в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9996
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.12.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Меня тоже всегда этот вопрос гложет, когда вижу эту парочку на площади.

Вроде же перед ними ещё пешеходная часть Аль-Фараби, нет?
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1120
Re: ледяные скульптуры в Костанае




Отправлено: 25.12.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мой желудок любой шулюм переварит.

хех , сомниваюсь, мой борщь ез курыцы нет. :-P

знаток
Re: ледяные скульптуры в Костанае




Отправлено: 25.12.17 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
На прямой контакт не идет.

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: с тобой? самому не смешно?

§ Vital
Re: ледяные скульптуры в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5221
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.17 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм . ночьной модер у нас появился.ну ладно. Вчк ты че тут смайлики сто штук набросала. ? К чему твои отстойные коменты ? По делу есть че?
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§ Vital
Re: ледяные скульптуры в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5221
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.17 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня есть. Я Виталя считаю что ты гнилая до безумия. Доказывать не буду и так видно.
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Гость
ледяные скульптуры в Костанае




Отправлено: 25.12.17 - 00:56
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§ Vital
Re: ледяные скульптуры в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5221
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.17 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1120:

Че за глупость? Борщ из курицы. Это ты можеш своему мужу такое готовить . мне не надо.
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Гость
ледяные скульптуры в Костанае




Отправлено: 25.12.17 - 01:20
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