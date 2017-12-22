#вечнонедовольная Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания #20







Отправлено: - 12:38 Спорить со 112 бесполезно, как всегда. Мы нормальные родители, мы то как раз уже и купили) я говорю про тех, у кого нет возможности, ну или желания покупать смесь для ребенка. Детей на помойку выкидывают, вы думаете, такие родители будут ему смесь покупать? Так хоть государство обеспечивало. Можете не верить, но я ещё раз повторяю , в месяц у меня лично уходит по 10-11 пачек, и это норма питания. Не знаете, не спорьте. Если же вы не видите проблемы в отсутствии питания в аптеке, предлагаю вам выбрать любую семью, которая нуждается в детской смеси и не может себе позволить ее купить, и обеспечить их питанием на месяц. Раз уж вы говорите, что в этом нет ничего страшного. Заодно и доброе дело перед новым годом сделаете. А меня попрошу не оскорблять, моему ребенку всего хватает и он ничем не обделён. А коровье и козье молоко до года употреблять не рекомендуется, приводит к различным заболеваниям. До года детская адаптированная смесь является обязательной в рационе.