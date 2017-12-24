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§ NG.kz
Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30902
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.17 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана прокомментировал перераспределение полномочий между ветвями власти. "Я считаю, мы сделали значительный шаг вперед по распределению властных полномочий. 35 полномочий по закону определенных Президенту переданы Парламенту или правительств", - отметил он.
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1952/доктор СИЗО
Re: Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно...




Отправлено: 24.12.17 - 13:19
Комментарий удален модератором.

Эх ты...
Re: Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно...




Отправлено: 24.12.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nik58:
Вообщем то ничего хорошего нет !Отсутствие реальных планов подменяется утопическими проектами,по мелочи колледжи мирового уровня,по крупному 2050,2030 !Даже частная жизнь по принципу куда кривая вывезет до добра не доведет,можно сколь угодно и пафосно болтать толку нет

как это ничего хорошего? ты жил в советское время? а я вот жил, помню еще те голодные очереди в магазинах за перловкой за синими дохлыми курями, при чем были по талончикам на которых как издевательство было написано заказ, грубые высокомерные продавцы швыряющие этих курей тебе в рыло, холодные обрыганные вокзалы, пьяные судимые проводники в поезде, пьяные валяющиеся после праздников строители коммунизма, посмотри фотографии тех лет если ты жил в то время, то ты был одет как бомж, как моя внучка просматривая альбом заявила бабушка почему в ваше время люди так плохо одевались как алкаши и бомжи. Да если на то пошли люди в настоящее время хоть пожили по людски, есть все, есть возможность заработать деньги и потратить их, мне жалко моих родителей которые не дожили до этого и не пожили по людски, эх ты. не ценишь того, что имеешь, наш народ никогда так не жил, как сейчас за всю свою историю государства, как сказал один форумчанин под ником горожанин его предки хлеба досыта не ели, до седьмого поколения.

nik58
Re: Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно...




Отправлено: 24.12.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жил жил !не надо мне эту туфту нести !Это тому кто малой был при меченом или после родился,да и речь не про СССР а про светлое сегодня

07
Re: Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно...




Отправлено: 24.12.17 - 15:58
Комментарий удален модератором.

Житель
Re: Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно...




Отправлено: 24.12.17 - 16:17
Комментарий удален модератором.

Марлен
Re: Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно...




Отправлено: 24.12.17 - 16:48
Комментарий удален модератором.

кустанаец 1
Re: Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно...




Отправлено: 24.12.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астана стала миллионным городом, вот надо же достижение Переехали с моногородов таких как Кустанай , Аркалык и прочие те кто кормиться у госзакупок это достижение ? В одном месте народу больше скопилось, в других опустело . когда в России строили заводы и увеличили сборы сх продукции, мы построили ЭКСПО Тоже хорошо, но все это надо обслуживать и на каждые 1500 тенге потраченных на стройку теперь надо тратить 8000 тенге на его обслуживание Это все затраты и ни как не доходы Кстати это любая столица так тянет

нашел с чем сравнивать
Re: Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно...




Отправлено: 25.12.17 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
когда в России строили заводы и увеличили сборы сх продукции, мы построили ЭКСПО Тоже хорошо, но все это надо обслуживать и на каждые 1500 тенге потраченных на стройку теперь надо тратить 8000 тенге на его обслуживание

нашел что с чем сравнивать, Россия это мировой лидер все ее боятся, самое сильное государство, а кто мы? у них в столице да и в других городах население увеличивается за счет естественного прироста тоесть рождаемостью, потому как жизненный уровень очень высоки, да и духовность очень высока, по телевизору видел с германии переселяются люди, даже очереди на переселение туда, так как в России жизненный уровень даже в деревнях выше чем в германи, а еще духовность, а это очень важный аспект жизни, нашли с кем тягаться, все наши умы и специалисты выехали туда и строят заводы фабрики, придумывают всякие технологии, конечно из за этого у них все попёрло наверх и экономика и духовность, даже гордость берет, что это наши люди, жаль конечно что они у нас на родине не вложились, ну понятно, наверное берегли силы.
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