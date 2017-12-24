Эх ты... Re: Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно... #16







Отправлено: - 15:02 Цитата: nik58:

Вообщем то ничего хорошего нет !Отсутствие реальных планов подменяется утопическими проектами,по мелочи колледжи мирового уровня,по крупному 2050,2030 !Даже частная жизнь по принципу куда кривая вывезет до добра не доведет,можно сколь угодно и пафосно болтать толку нет

как это ничего хорошего? ты жил в советское время? а я вот жил, помню еще те голодные очереди в магазинах за перловкой за синими дохлыми курями, при чем были по талончикам на которых как издевательство было написано заказ, грубые высокомерные продавцы швыряющие этих курей тебе в рыло, холодные обрыганные вокзалы, пьяные судимые проводники в поезде, пьяные валяющиеся после праздников строители коммунизма, посмотри фотографии тех лет если ты жил в то время, то ты был одет как бомж, как моя внучка просматривая альбом заявила бабушка почему в ваше время люди так плохо одевались как алкаши и бомжи. Да если на то пошли люди в настоящее время хоть пожили по людски, есть все, есть возможность заработать деньги и потратить их, мне жалко моих родителей которые не дожили до этого и не пожили по людски, эх ты. не ценишь того, что имеешь, наш народ никогда так не жил, как сейчас за всю свою историю государства, как сказал один форумчанин под ником горожанин его предки хлеба досыта не ели, до седьмого поколения.