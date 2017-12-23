112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9386





(Пользователи) Сообщений: 8288

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 04:10 Уже несколько раз замечаю что планшет, когда оставляешь сайт НГ не отключается, так как будто бы гонит какое то видео..

И разряжается потом в течении дня, оставаясь включенным.

Тогда как на других сайтах если оставить, отключается через заданную минуту..