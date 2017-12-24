Цитата: Добринцофф:

тличная новость,я ЗА.Теперь можно брать по 2-3 теньгушки за каждый мешочек ,а то некоторые покупатели дорвутся до бесплатного,ладно когда хлеб в мешочек ложат тут всё понятно,но зачем одну хурму и два яблочка по разным мешочкам расфасовывать,если бы они за них платили то пихали бы в него под завязку.Я помню те времена когда целлофановые мешочки стирали и по нескольку раз ходили с ними в магазин,пока китайцы нас не разбаловали.

напомните, почем вы берете рулон пакетиков?