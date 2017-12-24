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§ NG.kz
Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30902
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан намерен внедрить поэтапный запрет на продажу полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек отвечая на вопрос в своем блоге. Он добавил, что местные исполнительные органы полностью поддержали эту инициативу.
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Народный контроль
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 24.12.17 - 19:20
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1510
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.12.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю как там с переработкой (вторичной) бумаги в бумажные пакеты и туалетную бумагу, но просто выработка бумаги это: ой, какое "экологичное" занятие (ответ)
думается, что и переработка бумаги не чище, как и полиэтилена и прочих упаковок.
Искать нужно новые методы переработки, ну и заодно посмотреть кто из наших прикупил заводик другой по переработке :lol:
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§ костанаец
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 24.12.17 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
тличная новость,я ЗА.Теперь можно брать по 2-3 теньгушки за каждый мешочек ,а то некоторые покупатели дорвутся до бесплатного,ладно когда хлеб в мешочек ложат тут всё понятно,но зачем одну хурму и два яблочка по разным мешочкам расфасовывать,если бы они за них платили то пихали бы в него под завязку.Я помню те времена когда целлофановые мешочки стирали и по нескольку раз ходили с ними в магазин,пока китайцы нас не разбаловали.

напомните, почем вы берете рулон пакетиков?
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§ 112
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
112


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Сообщений: 8288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Теперь можно брать по 2-3 теньгушки за каж

Маржа 100 процентов, если по 2 теньгушки..
Если акциз введут, то станет по 5..
Итого 500 процентов накрутка..
Интересно, кто хочет сделать монополию у нас на пакетики и получать как в старые добрые времена по 500 процентов в месяц?
Это кто то купил в Китае хавод по видимому, полиэтиленовый или какой там еще, заключил договор с правительством Казахстана..
Тому же нужно теперь как то отбивать потерянные 22 миллиарда долларов..
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§ Добринцофф
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5669
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.12.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
напомните, почем вы берете рулон пакетиков?

Они же разные,по качеству и по количеству.
В последнее время в основном "Дельфин" беру,там написано 500шт ну и увесистый такой рулончик похож на оригинал 525 тнг\шт
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§ Добринцофф
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5669
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.12.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Маржа 100 процентов, если по 2 теньгушки..

ну как сказать не всё то золото ,что маржа.ты же сам покупатель и вот такая мелочь как 2 копейки за целофанку для хлеба или фруктов отталкивает покупателя тем более если рядом два магазина в одном берут деньги за мешочки ,а в другом нет ,та же самая булка хлеба уже будет не 65,а 67 стоить.Хотя на эти рулончики то-же куча денег уходит.Минимум 2-3 рулона в день по 525 каждый.
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§ Vital
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5221
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты вот марик интересный такой. У добринцова ты посчитал пакетики по 2 т. А сам отсчитался за хаты. ? А? Налоги и все такое?
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Гуру
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 24.12.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашей с вами жизни ничего не бывает бесплатно, наив голимый думать по другому, всё уже давно заложено в цену товара или услуги.

§ 112
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
сам отсчитался за хаты. ? А? Налоги и все такое?

Более того, уже налог заплатил на весь 2018й год..
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Товарищ Ын
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 24.12.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Западе сначала ввели бумажные пакеты, а потом запретили полиэтиленовые.
У нас же наоборот. Впрочем как всегда )

правп
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 25.12.17 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пакеты-шмакеты.... куда сдавать перегоревшие энергосберегающие лампы?
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