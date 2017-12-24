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§ NG.kz
Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан намерен внедрить поэтапный запрет на продажу полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек отвечая на вопрос в своем блоге. Он добавил, что местные исполнительные органы полностью поддержали эту инициативу.
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Гуля
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 24.12.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддерживаю

Народный контроль
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 24.12.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто у нас АБСОЛЮТНО бесплатно реализует полиэтиленовые пакеты? Тогда надо и тетра пакеты запрещать! Просто надо наладить культуру утилизаций пакетов из полиэтилена. Понятно что они экологический вредные. Москву окутал запах термо разлагающего полиэтилена. Надо строить заводы по переработке бытового мусора.

§ Vital
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5213
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

А астану не окутал полиэтиленовый мусор? Дышать не чем около шанхая. Тухлятина в перемешку с полиэтиленов . куча птиц летающих около. Видела? Сьезди посмотри.москва отдыхает . кстати? Чем заменим? У нас нет древесины если че. Привозное только.
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коматозник
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 24.12.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
ь культуру утилизаций пакетов и

Цитата:
Народный контроль:
они экологический вредные

Цитата:
Народный контроль:
Москву окутал запах термо разлагающего полиэтилена

Ты тут сильнее разлагаешь, чем вся маскеу,грамотейка.

декаданс
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 24.12.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: а почему наше правительство всегда опирается на опыт других стран?они что,своей головой думать совсем не умеют? :lol:

§ 112
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой то бред и полный маразм..
Сахар теперь с банками и кастрюлями брать будем прямо россыпью из вагона?
Ога, сразу там с лопатами стоят работники складской и кидают тебе 25 кг..
А хлеб?
Ложить в корзинку, которой пользуются десятки тысяч людишек и оставляют свои гепатиты и туберкулезные палочки?
А мясо?
Тоже с кастрюлями за ним приходить или как будет продаваться фарш, в карман что ли его отсыпать?
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Wiвép.
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 24.12.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
в карман что ли его отсыпать?
Cо своими ходить будешь или покупать , тут ключевое слово "поэтапное " , а там как Ходжа говорил , - " Или ишак говорить начнёт , или падишах помрёт ".

§ Victor Yang
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9995
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.12.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Какой то бред и полный маразм..

Марик, ты хоть статью до конца дочитай, а не только название.
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* Добринцофф
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5667
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.12.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная новость,я ЗА.Теперь можно брать по 2-3 теньгушки за каждый мешочек ,а то некоторые покупатели дорвутся до бесплатного,ладно когда хлеб в мешочек ложат тут всё понятно,но зачем одну хурму и два яблочка по разным мешочкам расфасовывать,если бы они за них платили то пихали бы в него под завязку.Я помню те времена когда целлофановые мешочки стирали и по нескольку раз ходили с ними в магазин,пока китайцы нас не разбаловали.
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Директор Пляжа
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...




Отправлено: 24.12.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
по 2-3 теньгушки

У торгашей, это ключевое ))

§ seroff
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 24.12.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а может вы вообще охренели депутаты у вас зп больше чем я за год зарабатываю и вам мало ?
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§ Vital
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5213
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если честно то я уже давно забыл че такое бесплатный пакет. Где бы не покупал. Везде деньги забирали. Незнаю как для вас , для меня это не новость. Давно уже за все плачу. На унитазе кнопку нажал, плачу. Газ включил, плачу. Лиле позвонил ,опять плачу. .( всмысле как джентлемен, а то файбер подумает гадости )

[Исправлено: Vital, 24.12.2017 - 17:43]
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§ 112
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Марик, ты хоть статью до конца дочитай, а не только названи

Если пакеты изымут, они хотят сделать бумажные, так ведь.
А еще надо бы запретить минералки и всякие кока колы в пластмассе и воды там..
Пусть попробуют идти до конца..
А пакетики и пакеты мы и так покупаем и везде высчитывают по теньгушке либо это закладывается в стоимость товара.
В том числе и в супермаркетах, там маленькие от 7ми до 9ти тенге, большие 35.
Полиэтиленовые мешочки включены в цену товара..
Просто хотят сделать полиэтилен дороже, как следствие и опять товар, то есть хоть как то нагнать цену за те же 150 грамм конфеток или на 100 грамм сыра в полиэтилене, которые станут дороже благодаря ему на процентов 10..
Вот тебе и негласная накрутка на товар..
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§ Victor Yang
Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9995
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.12.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если пакеты изымут, они хотят сделать бумажные, так ведь.

Нет, не так.
Цитата:
Министерство энергетики предлагает распространить данную инициативу на одноразовые полиэтиленовые пакеты, за исключением пакетов тоньше 0,015 мм, которые предназначены для: защиты сыпучих пищевых продуктов, фруктов, овощей или хлебных изделий от грязи и патогенных микроорганизмов; защиты от просачивания из сырой рыбы, сырого мяса или сырой птицы в негерметичной упаковке; упаковки химической продукции, таких как аэрозольных баллонов и гелей.
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