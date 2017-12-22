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§ NG.kz
Конец года-конец льготных лекарств и детского питания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы уже как-то привыкли, что конец года в нашей стране знаменуется определенными событиями. Чаще всего это повышение цен на все и вся. Ну и конечно же отсутствие в аптеках бесплатных лекарств по рецептам поликлиник.
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#вечнонедовольная
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания




Отправлено: 22.12.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нан недорогое питание? Сколько, по вашему стоит эта банка? По-моему около 2600 за 400 грамм. Давно брала кисломолочный Нан, поэтому не помню почем он. И действительно, зачем мне вас обманывать, в месяц до введения прикорма уходит 10-11 пачек смеси. Столько и по рецепту выписывают.

§ 112
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания
112


(Пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
#вечнонедовольная:
Нан недорогое питани

Но позвольте, ребеночек что, кастрюлями этот Нан употребляет?
Позже можно козье молоко добавлять, кашки..
Что это за родители такие, что банку Нана трехкилограммовому ребенку зажали?
Вы же сами себе в еде не отказываете и кушаете талелками и сковородками и причем за раз.
Он эту банку что, за день съест?
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§ Vital
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5213
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девчата , незнаю может кому пригодится . короче тоже ребенок был на искуственом из сиськи у моей молоко не шло. Пошел в больницу с своей и врач выписала бумагу какую то , по ней в аптеке давали сухое молоко или как там смесь . БЕСПЛАТНО.
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§ Vital
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5213
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 лет назад было. Ну и тогда они коса на нас посмотрели не хотя дали. Мы надовили. Походу корумпировоно тоже было. Ну факт реальный. Почти год бесплатно получали за счет государство. Пробейте , думаю что еще работает тема.
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#вечнонедовольная
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания




Отправлено: 23.12.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так по этой теме и получаем))) просто конец года, и у нас как всегда, все бесплатное заканчивается) не хватает на год полностью государственного обеспечения. Примерно месяц, а то и два, выпадают из года, в это время и лекарства льготники сами покупают.

#вечнонедовольная
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания




Отправлено: 23.12.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спорить со 112 бесполезно, как всегда. Мы нормальные родители, мы то как раз уже и купили) я говорю про тех, у кого нет возможности, ну или желания покупать смесь для ребенка. Детей на помойку выкидывают, вы думаете, такие родители будут ему смесь покупать? Так хоть государство обеспечивало. Можете не верить, но я ещё раз повторяю , в месяц у меня лично уходит по 10-11 пачек, и это норма питания. Не знаете, не спорьте. Если же вы не видите проблемы в отсутствии питания в аптеке, предлагаю вам выбрать любую семью, которая нуждается в детской смеси и не может себе позволить ее купить, и обеспечить их питанием на месяц. Раз уж вы говорите, что в этом нет ничего страшного. Заодно и доброе дело перед новым годом сделаете. А меня попрошу не оскорблять, моему ребенку всего хватает и он ничем не обделён. А коровье и козье молоко до года употреблять не рекомендуется, приводит к различным заболеваниям. До года детская адаптированная смесь является обязательной в рационе.

Баба Рая
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания




Отправлено: 23.12.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы манку варили жидкую , из вареной тыквы и картошки пюре делали,печенье овсяное молоком горячим зальешь и кашка получается,молоко заквашивали делали домашний кефир и творог ,в общем,выкручивались как-то без бесплатного питания

Все просто
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания




Отправлено: 23.12.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Америке ,знакомые говорят, социальные службы домой приносят мамочкам пакеты со всем необходимым для ребенка

§ Vital
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5213
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Баба Рая:

Наверно все таки не в этом дело. Нам говорят по телеку , в инете что мы самые продвинутые , самые,самые. Почти обогнали америку. ЕСТЬ принятый бюджет , есть закупки и все такое. дайте людям которым нужны эти смеси,лекарства.
Ну а так то да. Приспичит будешь кормить всем что под руку попала, всякими бабушкинами рецептами. Соседку начнешь доить. Лишь бы ребенок выжил.
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§ Victor Yang
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9995
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.12.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, одной банки нана хватает на 2-3 дня. 1 ложка там разводится на 30 мл. воды. Минимум ребёнку до года - 90 мл смеси,а кормят раз в 3 часа. Вот и считай - 8 кормлений в сутки по 3 ложки. Одна ложка - 5 грамм. 24*5=120 грамм в сутки. Банка 400 грамм.
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§ 112
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания
112


(Пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Марик, одной банки нана хватает на 2-3 дня. 1 ложка там разводится на 30 мл. воды. Минимум ребёнку до года - 90 мл смеси,а кормят раз в 3 часа.

Ну кто это то отрицает?
Она подсчитала, на ребенка в месяц тратит на питание сейчас 15 тысяч.
А что потом будет когда подрастет, когда пойдет учится например в ВУЗ?
Женится..
Ну и тд?
Я о том что сегодняшние 15 тысяч это сущий мизер по сравнению с тем что будет завтра и родители не помолодеют, будет много тяжелей.
Тогда что?
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#вечнонедовольная
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания




Отправлено: 23.12.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По-моему, вас , как Остапа, понесло))) я считаю ни сколько я трачу в месяц на питание ребенка, там гораздо большая сумма выходит, кстати. Я считала, что на то ежемесячное пособие, что получаю безработные мамы, можно купить лишь детское питание и все! Ни на памперсы и ещё что то уже не хватит. Я работала до декрета, получаю ненамного больше тех, кто не работал)

§ 112
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания
112


(Пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И нам уже пора бы не идти на поводу животных инстинктов древнего человека, а как человеку разумному планировать дитя..
Как на Западе..
Нет дома?
Нет работы?
Ты молод и неспособен?
Тогда какого чьерта тебе нужен ребенок?
Возьми котенка если скушно и трать на него копейки и если надоест , сдай куда надо..
Детдома уже переполнены!
Дошли до того, что оправдывают отправку своих чад в детдома своим безденежьем!
Нельзя, нельзя родить дитя и жалеть на него самое необходимое, питание..
Мать и отец обязаны сделать абсолютно все, чтобы их ребеночек был сыт!
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Свое мнение
Re: Конец года-конец льготных лекарств и детского питания




Отправлено: 24.12.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то все свелось к тому,что если нет денег то и родить ребенка тебе нельзя... Хотя мысль автора была что у нас государство все время орет:Мы да мы, а на деле пшик выходит. Или определили бы норму положенную гарантированную или расчитывали бюджет нормально. На какие то ненужные проекты много отваливают а на лекарства и ту же смесь который год не могут выделить нужной суммы.У подруги такая же история была года 3 назад.Месяцев 5-6 получали а потом ее перестали выдавать.Закончилась на этот год ))
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