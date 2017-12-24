Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9784





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5213

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:58 Цитата: drakon:



Швацбер когда по европе гонял его жена не пустила . не куда кроме шопинг. Вот когда я приеду, ну точно заеду. . и к тебе и к тезке. Кстати че он спрятался? Давно не видно.