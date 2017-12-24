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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12948
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я еще себя написал в 2012 году vltal. Потомучто я


Виталя,не могли же вы с Алексом,вывеску,на своём
Ресторане,по русски - написать. Меня испугались...
Крыша кто у вас?...
:-o :-o
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Wiвép.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.12.17 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Крыша кто у вас

" Тихо , шифером шурша , едет крыша не спеша " ;-) , возможно такая :lol: :lol: :lol:

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12948
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвép.:
возможно такая :lol:

Ты зря,ко мне - не заехал летом.
Мы бы им "крышу" - установили тут... :lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :oops:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5213
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.17 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Швацбер когда по европе гонял его жена не пустила . не куда кроме шопинг. Вот когда я приеду, ну точно заеду. . и к тебе и к тезке. Кстати че он спрятался? Давно не видно.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5213
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да не алекса это ресторан я его еще в том году уволил. В гараже он щас. За хоккей болеет телек там есть . и мешок картошки. Не умрет.
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.12.17 - 19:04
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.12.17 - 19:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.12.17 - 19:13
Комментарий проходит проверку.

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.12.17 - 19:33
Комментарий проходит проверку.
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