112 Re: Бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов хотят запретить в... #13





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:39 Цитата: Victor Yang:

Марик, ты хоть статью до конца дочитай, а не только названи

Если пакеты изымут, они хотят сделать бумажные, так ведь.

А еще надо бы запретить минералки и всякие кока колы в пластмассе и воды там..

Пусть попробуют идти до конца..

А пакетики и пакеты мы и так покупаем и везде высчитывают по теньгушке либо это закладывается в стоимость товара.

В том числе и в супермаркетах, там маленькие от 7ми до 9ти тенге, большие 35.

Полиэтиленовые мешочки включены в цену товара..

Просто хотят сделать полиэтилен дороже, как следствие и опять товар, то есть хоть как то нагнать цену за те же 150 грамм конфеток или на 100 грамм сыра в полиэтилене, которые станут дороже благодаря ему на процентов 10..

Вот тебе и негласная накрутка на товар..