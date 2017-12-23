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≡ Ситуацию со скандальной казахстанской "криптовалютой" прокомментировал мажилисмен		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ситуацию со скандальной казахстанской "криптовалютой" прокомментировал мажилисмен
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на криптовалюты подогреваются по принципу финансовых пирамид, а нынешний ажиотаж вокруг них близок к тому, что происходило вокруг МММ в 90-е годы, заявил депутат Мажилиса Аманжан Жамалов.
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Читатель 1
Re: Ситуацию со скандальной казахстанской...




Отправлено: 23.12.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видать в МММ "не наигрались" в 90-е))) (людей так и тянет вляпаться в какое-нибудь "дерьмо")

§ 112
Re: Ситуацию со скандальной казахстанской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 04:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и что?
Кто успел тот поднял..
Как и везде..
Как и в жЫзни, успел сесть в кресло, хорошо поднял.
Не успел, стал осуждать тех, кто успел, довольствуясь объедками успевшего со стола..
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Lio
Re: Ситуацию со скандальной казахстанской...




Отправлено: 24.12.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а бумажные несут ценность? серьезно? :) и там и там спекуляция

Народный контроль
Re: Ситуацию со скандальной казахстанской...




Отправлено: 24.12.17 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами натворят дел потом будут винить правительство, дескать почему по рукам не били,не запретили.

6459виалв
Re: Ситуацию со скандальной казахстанской...




Отправлено: 24.12.17 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простым людям лучше вкладывать только в то, что они могут "потрогать руками" - недвижимость,автомобили, образование, детей.

§ Медный
Re: Ситуацию со скандальной казахстанской...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1510
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.12.17 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
дескать почему по рукам не били,не запретили

а реально, чего медлят? ждут пока нужные люди себе деньжат под собирают махинациями?
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Читатель 1
Re: Ситуацию со скандальной казахстанской...




Отправлено: 24.12.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Официальная криптовалюта в Европе исключена, заявил член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле."
"А технология блокчейн непригодна для платежей, цитирует представителя Бундесбанка агентство РБК."
Ну вот ряд цитат, всё ясно и понятно))) И сразу засветилось "будущее" криптовалют

Сатоши Накамото
Re: Ситуацию со скандальной казахстанской...




Отправлено: 24.12.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это все, что вам нужно знать о биткоинах.

Однажды в деревне появился торговец и объявил жителям, что он будет покупать у них обезьян по 10 долларов. Сельские жители, видя, как много обезьян в джунглях, забросили свои участки и принялись ловить обезьян. Торговец накупил тысячи обезьян по 10 долларов, но количество обезьян начало уменьшаться и ловить их стало все труднее.

Тогда торговец поднял награду за поимку каждой обезьяны до 20 долларов. И люди снова принялись ловить обезьян. Вскоре продовольствия в деревне стало совсем мало, и сельские жители стали потихоньку возвращаться на свои поля. Торговец поднял цену до 50 долларов. Однако ему необходимо было отъехать в город по делам, и он оставил вместо себя помощника.Помощник собрал всех жителей деревни и предложил им сделку: «Посмотрите на все эти клетки с тысячами обезьян, которых вы уже поймали. Я готов уступить их вам всего по 35 долларов, а когда вернется торговец, вы продадите их ему по 50 за штуку!»

Жители деревни подумали, посчитали, потом собрали все свои сбережения, набрали долгов и скупили всех обезьян на 700 миллиардов долларов. После этого они никогда уже не видели торговца с помощником. Зато у них остались большие долги и совершенно ненужные им обезьяны.

§ 112
Re: Ситуацию со скандальной казахстанской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8282
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сатоши Накамото:
Зато у них остались большие долги и совершенно ненужные им обезьяны.

Э нет..
У них осталось самое ценное, это опыт..
Да кто из нас не влетал, влезая в бизнес в 90х?
Я например влетал так влетал, и с долгами, и без кола и двора был, отрабатывал долги потом на мельнице, работая там рабом и живя там же..
Этот опыт можно сказать самый ценный и уже благодаря ему, я пошел дальше..
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