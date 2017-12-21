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§ NG.kz
Когда следствие ведут потерпевшие
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30901
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.17 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недолгой оказалась радость жительницы Костаная Раушании Яхиной от покупки нового авто. Буквально через полгода после приобретения Volkswagen Tiguan 2015 года выпуска угнали. Правоохранительные органы работали с черепашьей скоростью, и Раушания взялась за собственное расследование.
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Лилу
Re: Когда следствие ведут потерпевшие




Отправлено: 22.12.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага будут они работать! Ждите! Расскажу свою историю! На предприятии обнаружилось, что юрист, мошенническим путем брал у клиентов предприятия деньги. Руководству пришлось самому выискивать, в итоге нашли свидетелей, улики (подделанные юристом документы), все что необходимо для следствия. Более того юрист сам признал вину. И некоторым клиентам даже отдал деньги. Предприятие обратилось в гор отдел с заявлением, принесли улики, привели свидетелей и самого виновника торжества. После 2 х месяцев дознания, выяснилось (после обращения в прокуратуру), что дело приостановили, якобы не установлена личность мошенника. Вот это было шоком для нас. Кстати в одноклассниках у мошенника было объявление, что он предлагал приобрести айфоны 6 (тогда только вышедшие). В итоге начальник отдела дознания ходил с таким! И всячески защищал мошенника. Даже на очную ставку со свидетелями мошенник не явился, зато через пол часа с этим же начальником мило беседовали в машине перед зданием Гор отдела. Я скажу больше оказывается юрист уже отбывал срок по факту мошенничества ранее. Наше дело так и пропихнули под амнистию, через ннное количество лет. Вот так то! Приводишь уже преступников, а они не берут! Толи дело часы генерала, это быстро!

§ yeti91
Re: Когда следствие ведут потерпевшие
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 541
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 23.12.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.facebook.com/groups/ugonavto/?ref=group_header
сюда историю закинте,и на группу ОСА в фейсбуке
Профайл

ЮКА
Re: Когда следствие ведут потерпевшие




Отправлено: 23.12.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сочувствую хозяйке автомобиля и однозначно поддерживаю справедливые обвинения по нежеланию найти угонщиков. Сколько бы мне в жизни ни приходилось обращаться к полиции - ни разу не помогли, при этом всегда пытаются вину перенаправить на самого пострадавшего. Как-то по поводу вандализма базовой станции на территории бывшего троллейбусного парка даже заявление не стали принимать. По истечении 2-3 недель арендодатель случайно сам выловил варишек. Так менты позвонили и предложили пострадавшим написать заявление датой первого разорения и закрыли 2 дела сразу, как-будто в чем-то была их заслуга. Зато когда одному из сынков руководителя настучали по башке и айфон забрали , так быстро развернулись, вели их звонки по трассе и к вечеру взяли аж в Октябрьском по трассе Астаны. А кому из сотен простых смертных помогли вернуть украденный телефон? Уверяли, нет возможности. Короче против системы не попрешь.

§ шолом рубашкин
Re: Когда следствие ведут потерпевшие
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1163
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 23.12.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
обвинения в завершении досудебного расследования в качестве итогового процессуального документа (см. УПК РК). Для задержания лица в качестве подозреваемого по УПК РК нет необходимости устанавливать виновность.

Ты вообще в курсе как идет процесс следствия? Ты вообще в курсе, что никто не будет задерживать лиц даже на сутки без доказательств иначе тот кто задержит потом получит обратку в ввиде незаконного задержания? Капец
И такие люди еще когото пытаются учить. Не дай бог к такому "специалисту" на консультацию попасть.
Профайл

Юрист
Re: Когда следствие ведут потерпевшие




Отправлено: 24.12.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основания задержания по подозрению: 1. Когда лицо застигнуто в момент совершения преступления либо непосредственно после. 2. На лице, при нем, в его жилище, на его одежде обнаружены явные следы прест. 3. Когда заявитель, потерпевший либо иное лицо прямо указали на конкретное лицо, как совершившего прест. 4. По материлам ОРД.
Как вы утверждали ранее, виновность как видите не устанавливается для задержания и санкции не надо. С момента доставления в ГОРОВД, в течение 3 ч. одно из вышеуказанных оснований должно быть установлено, если нет, то до истечения этого времени задержанного обязаны освободить с разъяснением права на обжалование факта задержания. Если без установления основания (указано выше) задержания лицо продержали в ОВД более 3 ч., то к уголовной ответственности будут привлечены д/л и возможно не только тот кто обязан был составить протокол. Если оснований не достаточно для проц. задержания, то можно и не задерживать, ограничившись допросом в качестве свидетеля, но как имеющего право на защиту, предварительно разъясним все его права. В этом случае появляется возможность работать с этим лицом без задержания до получения необходимых данных, достаточных для задержания по подозрению в будущем. Поэтому ваш аппонет прав, а нарушения в жизни имеют место, но эта тема для отдельного диалога и лучше если он состоится между спецами. Вы видно не юрист и дальше только будете приводить примеры как плохо работают в ОВД. Мы же написали, как должно быть по УПК РК. Не утруждайтесь оценивая квалификацию, т.к., это уже давно сделано и не благодарное это дело, хлопотное.
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