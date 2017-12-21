Юрист Re: Когда следствие ведут потерпевшие #34







Отправлено: - 18:22 Основания задержания по подозрению: 1. Когда лицо застигнуто в момент совершения преступления либо непосредственно после. 2. На лице, при нем, в его жилище, на его одежде обнаружены явные следы прест. 3. Когда заявитель, потерпевший либо иное лицо прямо указали на конкретное лицо, как совершившего прест. 4. По материлам ОРД.

Как вы утверждали ранее, виновность как видите не устанавливается для задержания и санкции не надо. С момента доставления в ГОРОВД, в течение 3 ч. одно из вышеуказанных оснований должно быть установлено, если нет, то до истечения этого времени задержанного обязаны освободить с разъяснением права на обжалование факта задержания. Если без установления основания (указано выше) задержания лицо продержали в ОВД более 3 ч., то к уголовной ответственности будут привлечены д/л и возможно не только тот кто обязан был составить протокол. Если оснований не достаточно для проц. задержания, то можно и не задерживать, ограничившись допросом в качестве свидетеля, но как имеющего право на защиту, предварительно разъясним все его права. В этом случае появляется возможность работать с этим лицом без задержания до получения необходимых данных, достаточных для задержания по подозрению в будущем. Поэтому ваш аппонет прав, а нарушения в жизни имеют место, но эта тема для отдельного диалога и лучше если он состоится между спецами. Вы видно не юрист и дальше только будете приводить примеры как плохо работают в ОВД. Мы же написали, как должно быть по УПК РК. Не утруждайтесь оценивая квалификацию, т.к., это уже давно сделано и не благодарное это дело, хлопотное.