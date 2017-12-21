И не надо меня поправлять - мол, наступает год Желтой Земляной Собаки. Животное из китайского календаря - одно дело. А тот, кто начал производить закупки к Новому году, если он не миллионер, должен откопать в себе именно способности бешеной собаки из поговорки. Читать статью
112: И еще помимо этого 29го должны привезти медведятину, а завтра лося..
Если это курганские банки с тушенкой, то там говядина. Мясо медведя не съедобное по той причине, что не зараженного мяса медведя в природе не бывает. Оно всё в личинках. Медведь питается всем, в том числе сдохшей рыбой и разлагающейся падалью. Медвежата заражены ещё с рождения, от матери. Выжить вместе с кучей паразитов им помогает только естественный отбор. Те, кто не смог бороться иммунитетом - погибали. В мясе медведя целый джентлеменский набор всего, что у людей вызывает заболевание. Можно попытаться автоклавировать, но это плохая затея, ибо всегда остаётся шанс. На Камчатке и Байкале мясо медведя не употребляют. В других местах если головы нет, или найдутся покупатели без головы.
112: Хм.. Ну вот речь то тут о ценах, на Новый год.. Как то теперь и не ловко писать о ценах, зная что где то очень далеко от голода умирают животные..
Ты опять всё перепутал. Сейчас срочно нужно там к ветеринару несчастную собаку. И они её отведут, залезая в долги. А потом в долг будут на НГ брать полбулки хлеба и пакет овсянки грязной на всех, и на себя и на собак с котейками. Я их знаю и так уже заставал в Севастополе.
У вас появился реальный шанс сказать, что в Ку(о)станае намного уровень жизни выше. Там реально плохо из-за бессовестных чинушек и полного отсутствия работы. У вас есть шанс мясо демонстрировать. Эдакие понты, сильно правда дешманские. Там этого шанса нет. Там есть реально живущие обитатели города в котором история 1854 года замерла и видна повсеместно. Я там был и видел в этом городе. Спускался в катакомбы, бродил по улицам и музеям, помогал выжить.
А из тут обитающих никто так и не перечислил даже пары сотен тенге помощи, когда она нужна. Олесе некогда будет писать на нашем форуме. Она весь день была занята спектаклями и завтра с утра и до НГ нанялась выполнять строительные работы, чтоб спасти собаку в городе безумных цен, героической истории и мизерных зарплат.
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