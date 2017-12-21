Цитата: 112:

Хм..

Ну вот речь то тут о ценах, на Новый год..

Как то теперь и не ловко писать о ценах, зная что где то очень далеко от голода умирают животные..

Ты опять всё перепутал.

Сейчас срочно нужно там к ветеринару несчастную собаку.

И они её отведут, залезая в долги.

А потом в долг будут на НГ брать полбулки хлеба и пакет овсянки грязной на всех, и на себя и на собак с котейками.

Я их знаю и так уже заставал в Севастополе.



У вас появился реальный шанс сказать, что в Ку(о)станае намного уровень жизни выше.

Там реально плохо из-за бессовестных чинушек и полного отсутствия работы.

У вас есть шанс мясо демонстрировать. Эдакие понты, сильно правда дешманские.

Там этого шанса нет.

Там есть реально живущие обитатели города в котором история 1854 года замерла и видна повсеместно.

Я там был и видел в этом городе. Спускался в катакомбы, бродил по улицам и музеям, помогал выжить.



А из тут обитающих никто так и не перечислил даже пары сотен тенге помощи, когда она нужна.

Олесе некогда будет писать на нашем форуме. Она весь день была занята спектаклями и завтра с утра и до НГ нанялась выполнять строительные работы, чтоб спасти собаку в городе безумных цен, героической истории и мизерных зарплат.



https://money.yandex.ru/to/410015908211213