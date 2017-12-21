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§ NG.kz
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30897
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.17 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не надо меня поправлять - мол, наступает год Желтой Земляной Собаки. Животное из китайского календаря - одно дело. А тот, кто начал производить закупки к Новому году, если он не миллионер, должен откопать в себе именно способности бешеной собаки из поговорки.
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§ 112
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
мне мамонта обещали.

Мне нет, по два три кило обещали.
Но медведь вроде дорогое мясо, там хоть и пообещают, много все равно совесть не позволит взять..
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§ Vital
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5192
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

На любителя. Медведь. Пробывал ,не понравилось. Уж лучше простого гуся в духовке на праздник чем такая экзотика да и еще и дорогая.
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§ 112
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
любителя. Медведь. Пробывал

Я ни разу не ел, ну и многие другие, если привезут хочу всех угостить
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§ Vital
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5192
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Знаешь че мне из дичи нравится? Простая утка. Шулюм. Если грамотно приготовить то пальчики оближишь.
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ваще
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»




Отправлено: 23.12.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
На любителя. Медведь.


В Новосибирске. в советское время.
когда самолеты от сюда туда летали.
видел в магазинах..

ответка
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»




Отправлено: 23.12.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Знаешь че мне из дичи нравится?

то как ты ее несешь, супер. в том же духе продолжай

осведомленный
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»




Отправлено: 23.12.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
когда самолеты от сюда туда летали.
видел в магазинах..

скоро так обо всем будем писать, пришел домой: че купил? Я, детки видел колбасу в магазине за 20 ойро! супер, только что видел

знаток
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»




Отправлено: 23.12.17 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Vital:
любителя. Медведь. Пробывал

он его не пробовал, он ему на ухо наступил. :-P

§ drakon
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12936
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.12.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
самолеты от сюда туда летали.
видел в магазинах

Понял,почему из КОстанайского Аэропорта -
1.5 рейса в неделю. Медведей всех - кончили... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3486
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.12.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Для гостей взял. Припрутся же по любому.

Ты там не халтурь с угощениями,
Я обязательно припрусь
:lol:
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§ Vital
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5192
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет Лиля. Я то думал куда ты пропала. А нет вот и не пропала. Я рад тебя видеть. Ты же знаешь что я в тебя влюблен.
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§ Серый волк
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9263
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.12.17 - 02:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И еще помимо этого 29го должны привезти медведятину, а завтра лося..

Если это курганские банки с тушенкой, то там говядина.
Мясо медведя не съедобное по той причине, что не зараженного мяса медведя в природе не бывает. Оно всё в личинках. Медведь питается всем, в том числе сдохшей рыбой и разлагающейся падалью. Медвежата заражены ещё с рождения, от матери. Выжить вместе с кучей паразитов им помогает только естественный отбор. Те, кто не смог бороться иммунитетом - погибали. В мясе медведя целый джентлеменский набор всего, что у людей вызывает заболевание. Можно попытаться автоклавировать, но это плохая затея, ибо всегда остаётся шанс. На Камчатке и Байкале мясо медведя не употребляют. В других местах если головы нет, или найдутся покупатели без головы. :lol:
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§ Серый волк
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9263
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.12.17 - 03:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..
Ну вот речь то тут о ценах, на Новый год..
Как то теперь и не ловко писать о ценах, зная что где то очень далеко от голода умирают животные..

Ты опять всё перепутал.
Сейчас срочно нужно там к ветеринару несчастную собаку.
И они её отведут, залезая в долги.
А потом в долг будут на НГ брать полбулки хлеба и пакет овсянки грязной на всех, и на себя и на собак с котейками.
Я их знаю и так уже заставал в Севастополе.

У вас появился реальный шанс сказать, что в Ку(о)станае намного уровень жизни выше.
Там реально плохо из-за бессовестных чинушек и полного отсутствия работы.
У вас есть шанс мясо демонстрировать. Эдакие понты, сильно правда дешманские.
Там этого шанса нет.
Там есть реально живущие обитатели города в котором история 1854 года замерла и видна повсеместно.
Я там был и видел в этом городе. Спускался в катакомбы, бродил по улицам и музеям, помогал выжить.

А из тут обитающих никто так и не перечислил даже пары сотен тенге помощи, когда она нужна.
Олесе некогда будет писать на нашем форуме. Она весь день была занята спектаклями и завтра с утра и до НГ нанялась выполнять строительные работы, чтоб спасти собаку в городе безумных цен, героической истории и мизерных зарплат.

https://money.yandex.ru/to/410015908211213
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§ 112
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 03:48
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 03:56
Комментарий проходит проверку.
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