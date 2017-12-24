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§ NG.kz
Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30897
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.12.17 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана прокомментировал перераспределение полномочий между ветвями власти. "Я считаю, мы сделали значительный шаг вперед по распределению властных полномочий. 35 полномочий по закону определенных Президенту переданы Парламенту или правительств", - отметил он.
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§ Медный
Re: Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1508
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.12.17 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить (Назарбаев)


Цитата:

Чувства в кулак, волю в узду!
Рабочий, работай! Не охай! Не ахай!
Выполнил план — посылай всех в ***!
А не выполнил — Сам иди на ***!
(Маяковский)
:lol:
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§ Медный
Re: Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1508
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.12.17 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Вы имейте в виду, что деньги даются с возвратом. Не просто так. Все деньги даются с возвратом. Но сейчас мы должны поддержать, чтобы банк начал работать. Мы оздоравливаем банковскую систему", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.


Старый пример: Когда в организме "сепсис", бесполезно приливать свежую "кровь" ;-)
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§ 112
Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 04:01
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Профайл

Гость
Назарбаев: Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить




Отправлено: 24.12.17 - 06:07
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