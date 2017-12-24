Хорошо, когда есть Президент, на которого можно все свалить (Назарбаев)



Чувства в кулак, волю в узду!

Рабочий, работай! Не охай! Не ахай!

Выполнил план — посылай всех в ***!

А не выполнил — Сам иди на ***!

(Маяковский)