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≡ Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30897
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело по шокирующему факту сожжения в печи новорожденной девочки поступило в суд в Северо-Казахстанской области. Трагедия произошла в начале ноября в селе Дубровном Мамлютского района.
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коматозник
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой




Отправлено: 23.12.17 - 19:33
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5192
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Вчк постаралась. Оргазм щас походу сидит и получает.
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Аноним
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой




Отправлено: 23.12.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Обычно организм, что то там в мозгу, независимо от ситуации выбирает правильный и более эффективный путь..

Цитата:
112:
Тут уже сам мозг решает кого лучше спасти,

Бабушка кого спасала - внучку, дочку или себя? Сам-то понял, куда тебя понесло? Или от "дешёвого" газа ошалел?

§ yudjin
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4970
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.12.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скрытая алкоголичка вчкбаева, на и тебе чтиво на ночь:
Утром в субботу, 23 декабря, в центральной Илийской райбольнице Алматинской области скончалась 18-летняя Аружан Канат, сообщает Zakon.kz со ссылкой на областное управление здравоохранения.
Девушка получила ожоги 3 и 4 степени, были поражены 90 процентов тела, 30 процентов дыхательных путей. Накануне сообщалось о том, что Аружан требовалась кровь. Она находилась в реанимационном отделении, в крайне тяжелом состоянии. Около 7 часов утра девушки не стало.Житель Алматинской области совершил самоубийство, устроив пожар, в результате которого в огне погиб он сам и двое его детей.

Трагедия произошла в Илийском районе, где в одном из общежитий поселка Отеген батыра.
Было установлено, что огонь быстро распространился в комнате, где проживала 46-летняя женщина с двумя детьми, у которой гостил бывший супруг. Возникший пожар в комнате общежития был быстро локализован прибывшими по вызову пожарными.
На месте происшествия погиб 13-летний мальчик. В районную больницу с сильными ожогами была доставлена 16-летняя девочка, которая через несколько часов скончалась, не приходя в сознание.
В пресс-службе ДВД Алматинской области Sputnik Казахстан подтвердили информацию о пожаре и гибели людей, сообщив, что по указанному факту начато уголовное расследование, предусмотренное статьей 99 части 2 УК РК "Убийство".
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§ 112
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:

Бабушка кого спасала - внучку, дочку

Бабушка никого, но ее мозг выбрал оптимальное на тот момент решение и дело не в спасении.
Мозг подвергся такому состоянию, что начал перезагружаться, состояние аффекта, состояние необъяснимого..
Такое бывает, мы же не знаем всей подоплеки, как например той что собака ревнуя хозяина к его ребенку перегрызает последнему горло..
Опять же это пример того, что таинство мозга для нас что то из области фантастики..
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§ Медный
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1508
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.12.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завязывайте!
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§ 112
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
112


(Пользователи)
Сообщений: 8279
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
совершил самоубийство, устроив пожар, в результате которого в огне погиб он сам и двое его детей.

Это как раз из той серии, что нарожать то нарожал, а вот выкормить не смог..
Народишко нужно переучивать планированию детей, исключить простейшее размножение и как следствие ликвидацию особей, если что то не так в жизни..
Я это наблюдал в детстве, когда мне было лет 6, за хомяками..
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Народный контроль
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой




Отправлено: 23.12.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не желаю оправдать бабушку которая так поступила. Человеческая психика - очень сложная система.Наши эмоции, восприятие, самооценка, впечатления связаны неразрывно с действиями или словами других людей.Но реакция на стимул далеко не всегда бывает соразмерной и адекватной. Для обозначения чрезмерного психического ответа и используется термин "состояние аффекта".Мне кажется что тут что то не так. Скорее всего мать девочки перед уходом в магазин отказалась покупать спиртное бабушке, и на таком фоне, когда личность находится в постоянном стрессе, в психотравмирующей ситуации достаточно, на первый взгляд, незначительного события, обиды, чтобы чаша переполнилась и человек взорвался на этой почве. Как правило, у человека имеется определенный запас "прочности", который помогает не терять голову в стрессовой ситуации, не сходить с ума и не делать глупостей из-за мелких обид и неурядиц. Но состояние аффекта (чрезмерной, гипертрофированной эмоциональной реакции на внутренние и внешние стимулы) возникает тогда, когда последняя капля переполняет чашу страданий. Состояние аффекта довольно часто бывает толчком и причиной совершения преступлений: от избиений и погромов до убийств и террористических актов. Помрачнение сознания бывает полным или частичным, как и амнезия. То есть человек может не помнить о том, что он делал или говорил, переживая состояние аффекта, сильного душевного потрясения. Избежать или предотвратить его, к сожалению, практически невозможно.

§ Медный
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1508
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.12.17 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Мне кажется что тут что то не так. Скорее всего мать девочки перед уходом в магазин отказалась покупать спиртное бабушке, и на таком фоне, когда личность находится в постоянном стрессе, в психотравмирующей ситуации достаточно, на первый взгляд, незначительного события, обиды, чтобы чаша переполнилась и человек взорвался на этой почве.

Фантазии, фантазии
чтобы не выдавать желаемое за действительное, писать нужно было вот так:
Цитата:
Скорее всего что тут что то не так. Мне кажется мать девочки перед уходом в магазин отказалась покупать спиртное бабушке, и на таком фоне, когда личность находится в постоянном стрессе, в психотравмирующей ситуации достаточно, на первый взгляд, незначительного события, обиды, чтобы чаша переполнилась и человек взорвался на этой почве.

да, хотелось бы видеть ещё хотя бы сертификат с курсов психологии :-x

[Исправлено: Медный, 24.12.2017 - 02:19]
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