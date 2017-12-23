yudjin Re: Лучших спортсменов и тренеров 2017 года наградили в... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4970

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:53 Рад за конькобежцев!

И смотрите какой парадокс... львиную долю спортивного бюджета осваивают футболёры, но ни в одном списке их нет, а перебивающиеся другие федерации растят чемпионов, призёров и просто достойных граждан.