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§ NG.kz
Лучших спортсменов и тренеров 2017 года наградили в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30897
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возглавил десятку чемпион мира по конькобежному спорту Денис Кузин. За ним расположились мастера спорта международного класса РК Анастасия Крестова (шорт-трек), Даниил Марухин (велосипедный спорт), Виталий Пухкало (лыжные гонки) и Тамерлан Шадукаев (греко-римская борьба).
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§ yudjin
Re: Лучших спортсменов и тренеров 2017 года наградили в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4970
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.12.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рад за конькобежцев!
И смотрите какой парадокс... львиную долю спортивного бюджета осваивают футболёры, но ни в одном списке их нет, а перебивающиеся другие федерации растят чемпионов, призёров и просто достойных граждан.
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