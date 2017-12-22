bumerang Re: Два человека погибли при столкновении КамАЗа и Кia в... #9





(Пользователи) Сообщений: 131

Регистрация: 03.06.15 (Пользователи) Отправлено: - 23:34 Тоже видел ДТП своими глазами. Трасса конечно хреновая, но ДТП помоему не из за этого. Судя по расстановке и удару, речь скорее всего о том что водитель либо заснул, либо стало плохо. Так как Камаз прижался весь на обочину, а легковая уходила налево прямо на него, как часто показывают в роликах с регистраторов. Камазист в кювет не пошел, кювет там глубокий, и Камаз не его, а мельницы. Поэтому именно это ДТП произошло не из за состояния дороги, но ее состояние и впрямь ОТВРАТНОЕ. Соболезную близким...