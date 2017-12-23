Цитата: Народный контроль:

Мне кажется что тут что то не так. Скорее всего мать девочки перед уходом в магазин отказалась покупать спиртное бабушке, и на таком фоне, когда личность находится в постоянном стрессе, в психотравмирующей ситуации достаточно, на первый взгляд, незначительного события, обиды, чтобы чаша переполнилась и человек взорвался на этой почве.

Фантазии, фантазии

чтобы не выдавать желаемое за действительное, писать нужно было вот так:

Цитата: Скорее всего что тут что то не так. Мне кажется мать девочки перед уходом в магазин отказалась покупать спиртное бабушке, и на таком фоне, когда личность находится в постоянном стрессе, в психотравмирующей ситуации достаточно, на первый взгляд, незначительного события, обиды, чтобы чаша переполнилась и человек взорвался на этой почве.

да, хотелось бы видеть ещё хотя бы сертификат с курсов психологии



[Исправлено: Медный, 24.12.2017 - 02:19]