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≡ Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело по шокирующему факту сожжения в печи новорожденной девочки поступило в суд в Северо-Казахстанской области. Трагедия произошла в начале ноября в селе Дубровном Мамлютского района.
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коматозник
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой




Отправлено: 23.12.17 - 19:33
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Вчк постаралась. Оргазм щас походу сидит и получает.
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