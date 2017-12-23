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≡ Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.12.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело по шокирующему факту сожжения в печи новорожденной девочки поступило в суд в Северо-Казахстанской области. Трагедия произошла в начале ноября в селе Дубровном Мамлютского района.
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§ Vital
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 10:48
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 10:59
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Vital
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 11:05
Комментарий удален модератором.
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кука
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой




Отправлено: 23.12.17 - 11:53
Комментарий удален модератором.

знаток
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой




Отправлено: 23.12.17 - 12:01
Комментарий удален модератором.

ответка
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой




Отправлено: 23.12.17 - 12:02
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой




Отправлено: 23.12.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Не оправдали, а признали вменяемой. Ты хоть читай правильно.
А так да, слов нет, одни междометия с матами вперемешку.
Вот до чего алкоголь доводит.
А на форуме, судя по тому как пишут, их больше половины.

Бывалый
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой




Отправлено: 23.12.17 - 13:49
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
112


(Пользователи)
Сообщений: 8267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С каждым так бывает, крыша как то едет, очухиваешься и не помнишь, как во сне..
Как какой то обморок..
Или наоборот, эффект Дежавю, где как будто помнишь это что было с тобой..
Другое дело кто и где в это время учудит, неизвестно..
Может на скорости в автомобиле вырубится мозг на пару секунд, может даже так как тут..
Мы вообще не знаем, что там, окружает за аура вокруг нашего Я..
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§ Vital
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Не согласен с тобой. В каком бы я не был .... Всегда контролирую себя. Если и едит крыша ,только в правильном направление. А тут это не нормально. Это полная ,полнейшая деградация человека. Бабушка обычно носки вяжет, пирожки жарит.у правильной бабушки куча дел.
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§ Vital
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чет мне кажется и родителей стоило бы с пристрастием провереть. Семейка походу еще та. (((
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правп
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой




Отправлено: 23.12.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
астагфирулла, что с людьми творится от алкоголизма :-x

§ 112
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
112


(Пользователи)
Сообщений: 8267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если и едит крыша ,только в правильном направление.

Не знаю..
Обычно организм, что то там в мозгу, независимо от ситуации выбирает правильный и более эффективный путь..
Это как типа состояние Аффекта..
Ты при пожаре например не знаешь что сделать и просчитать не можешь.
Перед тобой маленький больной ребенок со стадией рака, его мать, лет 25ти и ты..
На все про фсе доли секунды, крыша рушится..
Тут уже сам мозг решает кого лучше спасти, а может спастись самому, потому что мозг сразу просчитает, если пойдешь спасать, погибнете все..
Тут уш как он..
Он на много умнее нас..
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§ Медный
Re: Бабушку, сжегшую заживо внучку в печи, признали вменяемой
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1504
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.12.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к чему этот шок контент?
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