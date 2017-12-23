Цитата: Vital:

Если и едит крыша ,только в правильном направление.

Не знаю..

Обычно организм, что то там в мозгу, независимо от ситуации выбирает правильный и более эффективный путь..

Это как типа состояние Аффекта..

Ты при пожаре например не знаешь что сделать и просчитать не можешь.

Перед тобой маленький больной ребенок со стадией рака, его мать, лет 25ти и ты..

На все про фсе доли секунды, крыша рушится..

Тут уже сам мозг решает кого лучше спасти, а может спастись самому, потому что мозг сразу просчитает, если пойдешь спасать, погибнете все..

Тут уш как он..

Он на много умнее нас..