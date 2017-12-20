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§ NG.kz
Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К 2022 году градообразующее предприятие Аркалыка фактически прекратит существование, что повлечет необратимые процессы, заявил депутат Мажилиса Альберт Рау, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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1952/доктор СИЗО
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 21.12.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я знаю, как правильно использовать Аркалык. Нужно сделать его городом для пожилых людей. Выкупать пустуещее жилье, ремонтировать, и заселять Аксакальем со всей области. Для сельских жителей пенсионного возраста, измученных печками, флягами с водой за 2 километра, холодными уличными туалетами. Благоустройки Аркалыка раем покажутся. Дешевизна продуктов в магазинах тоже не будет лишней. 8-) :-o :oops: :-)

§ Ваш земляк
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1487
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 21.12.17 - 14:26
Комментарий удален модератором.
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безумец
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 21.12.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АЭС там стоит построить с японскими технологиями,,сразу народ туда на халяву повалит,,,глядишь фабрики и заводы появятся

вова
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык




Отправлено: 22.12.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
во-во

§ Shegendalf
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 23.12.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
безумец:
АЭС там стоит построить с японскими технологиями,,сразу народ туда на халяву повалит,,,глядишь фабрики и заводы появятся

Это с теми самыми технологиями из-за которых теперь непонятно утекло ли в океан или нет? Учитывая казахский подход к строительству я бы сверился с розой ветров и смотал бы в сторону куда меньше дует, от греха подальше, а не в Аркалык жить.
Был замечательный проект ветроэлектростанции, солнечной электростанции под Аркалыком, но не взлетел. А был бы неплохой стартап после ЭКСПО, а то в стране которая рассказывала о зеленой энергетике жгут уголь и мазут и никакой зеленой энергетики и в помине нет.
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§ Валентин
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7193
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 23.12.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Shegendalf:
Был замечательный проект ветроэлектростанции, солнечной электростанции под Аркалыком, но не взлетел. А был бы неплохой стартап после ЭКСПО, а то в стране которая рассказывала о зеленой энергетике жгут уголь и мазут и никакой зеленой энергетики и в помине нет.


Вот карта распределения солнечной энергии по шарику.



Солнечные электростанции выгодно строить там, где красно.
Мы туда, увы, не попадаем.

P.S. И речь не про солнечные панели, конечно, а про те где кипятится накопитель с водой, и крутит турбину :)
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§ 112
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
112


(Пользователи)
Сообщений: 8267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Солнечные электростанции выгодно строить там, где красно.

А потому не нужно ничего делать..
И да, а где карта где выгодно производить мерседесы?
Тут однозначно не выгодно и это карты покажут..
Где выгодно чтобы производить обувь, одежду для всего мира, станки, айфоны?
И тут карты покажут что невыгодно..
Карты показывают что нам выгодно только читать Ютьюб и Фейсбук..
То то я смотрю сейчас на всех, ходячие планшеты..
А толку?
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§ Vital
Re: Депутаты призвали правительство спасти Аркалык
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс

Знаменитый шахтинск. Восточный.

Вот энергия реальная в 200 км от экспо.
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