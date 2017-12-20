Цитата: безумец:

АЭС там стоит построить с японскими технологиями,,сразу народ туда на халяву повалит,,,глядишь фабрики и заводы появятся



Это с теми самыми технологиями из-за которых теперь непонятно утекло ли в океан или нет? Учитывая казахский подход к строительству я бы сверился с розой ветров и смотал бы в сторону куда меньше дует, от греха подальше, а не в Аркалык жить.

Был замечательный проект ветроэлектростанции, солнечной электростанции под Аркалыком, но не взлетел. А был бы неплохой стартап после ЭКСПО, а то в стране которая рассказывала о зеленой энергетике жгут уголь и мазут и никакой зеленой энергетики и в помине нет.