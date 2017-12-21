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§ NG.kz
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30893
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.17 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не надо меня поправлять - мол, наступает год Желтой Земляной Собаки. Животное из китайского календаря - одно дело. А тот, кто начал производить закупки к Новому году, если он не миллионер, должен откопать в себе именно способности бешеной собаки из поговорки.
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§ Серый волк
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9261
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.12.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Валенки одел? Или до сих пор дождь

Какой однако хороший предсказатель! Как только спросил, так сразу утром второй раз за зиму минус пять и держится. Нужно лыжной федерации посоветовать, а то у них как марафон, так все тонут на лыжах. Вот только Валенки не найти. А хотелось весь комплект с ватником, шапку с красной ленточкой, и трофейный автомат :-)
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§ yeti91
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 541
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 23.12.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шужук 1600-я на дастархане выбрал за 1700 очень вкусный :-P
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§ 112
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112


(Пользователи)
Сообщений: 8267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
хоть немного отделив от новогоднего стола на спасение собаки в Далёком Севастополе, можно перечислить на Яндекс-кошелёк. 410015908211213

Хм..
Ну вот речь то тут о ценах, на Новый год..
Как то теперь и не ловко писать о ценах, зная что где то очень далеко от голода умирают животные..
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§ Vital
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Для гостей взял. Припрутся же по любому.
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ваще
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»




Отправлено: 23.12.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Для гостей взял.


вылей в унитаз
люди могет умерель..

Директор Пляжа
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»




Отправлено: 23.12.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
могет умерель

Ты уже по ходу "умер" :lol:

§ Vital
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

Че плохая? Я не пробывал еще. Могу и вылить. Че взять?
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§ Vital
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин. Щас попробывал. И не коньяк и не водка. Фигня. По старинке возьму простую белую для гостей.
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§ Vital
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vital
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5188
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.17 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин... Только щас увидел. 18% оборотов.детский сад короче.
Точно буду менять.
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§ Добринцофф
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5665
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.12.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Блин... Только щас увидел. 18% оборотов.детский сад короче.
Точно буду менять.

Виталь нафига эти извращения,по моему лучше простой русской водки ничего ещё не придумали.
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Wiвép.
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»




Отправлено: 23.12.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
трофейный автомат
На " три гуся " , нарвёшься , и не за такие вещи отправляли .

§ 112
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112


(Пользователи)
Сообщений: 8267
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.12.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще помимо этого 29го должны привезти медведятину, а завтра лося..
Так пообещали по крайней мере..
Как оно получится, не знаю..
Это мне россияне привезут бесплатно, в качестве подарков, как Уважаемому..
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ваще
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»




Отправлено: 23.12.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я спирное покупаю 31 вечером.
чтобы не скисло.

ваще
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»




Отправлено: 23.12.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И еще помимо этого 29го должны привезти медведятину, а завтра лося..


мне мамонта обещали.
полтуши. уже едет.на двух фурах.
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