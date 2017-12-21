Цитата: Vital:

Валенки одел? Или до сих пор дождь

Какой однако хороший предсказатель! Как только спросил, так сразу утром второй раз за зиму минус пять и держится. Нужно лыжной федерации посоветовать, а то у них как марафон, так все тонут на лыжах. Вот только Валенки не найти. А хотелось весь комплект с ватником, шапку с красной ленточкой, и трофейный автомат