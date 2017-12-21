Лилу Re: Когда следствие ведут потерпевшие #30







Отправлено: - 21:22 Ага будут они работать! Ждите! Расскажу свою историю! На предприятии обнаружилось, что юрист, мошенническим путем брал у клиентов предприятия деньги. Руководству пришлось самому выискивать, в итоге нашли свидетелей, улики (подделанные юристом документы), все что необходимо для следствия. Более того юрист сам признал вину. И некоторым клиентам даже отдал деньги. Предприятие обратилось в гор отдел с заявлением, принесли улики, привели свидетелей и самого виновника торжества. После 2 х месяцев дознания, выяснилось (после обращения в прокуратуру), что дело приостановили, якобы не установлена личность мошенника. Вот это было шоком для нас. Кстати в одноклассниках у мошенника было объявление, что он предлагал приобрести айфоны 6 (тогда только вышедшие). В итоге начальник отдела дознания ходил с таким! И всячески защищал мошенника. Даже на очную ставку со свидетелями мошенник не явился, зато через пол часа с этим же начальником мило беседовали в машине перед зданием Гор отдела. Я скажу больше оказывается юрист уже отбывал срок по факту мошенничества ранее. Наше дело так и пропихнули под амнистию, через ннное количество лет. Вот так то! Приводишь уже преступников, а они не берут! Толи дело часы генерала, это быстро!