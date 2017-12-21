Цитата: Министр отметила, что, если уровень зарплаты у человека с 23 лет составляет 150 000 тенге, то к 45 годам он сможет накопить 10 млн тенге на пенсионном счету, не считая инфестдохода ЕНПФ.

Так вот ты какая, статистика!!!