Цитата: склонных чтить традиции и согласных поэтому есть за столом оливье, селедку под шубой и винегрет.

ну не знаю... эти салаты уже далеко не новогодние, которые в семье откушиваем в течение недели... нам по изысканей подавай на праздник)



Солидарен с Солнышком, поставил вино из красной смородины еще в августе, наливочку на вишне с дачи. Типа шампанское (надо же бахнуть под куранты) Ламбруско купили в Челябинске по цене в 2 раза дешевле, чем здесь.

Мелкий дачный лук, посаженный в ящик от рассады, уже давно зеленеет стрелами.

Вот перец замороженный свой наверное в салат не подойдёт. Кто знает?



Цитата: Народный контроль:

Или и салюты сами изготовляете?

вчкбаева, в ненавистные тобой советские годы мы детьми сами изготавливали из селитры и магния от крыла самолета, валявшегося в военке. Но ты то не помнишь... в редкое протрезвение другим занята была.