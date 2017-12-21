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§ NG.kz
Более миллиарда бюджетных тенге потратили чиновники на покупку люксовых машин
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30862
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр финансов Бахыт Султанов ответил на запрос депутатов Мажилиса о том, сколько люксовых автомобилей за счёт бюджета купили казахстанские чиновники в 2017 году, и какое наказание понесли должностные лица, допустившие приобретение дорогих авто без обоснования.
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Вова
Re: Более миллиарда бюджетных тенге потратили чиновники на...




Отправлено: 21.12.17 - 10:35
Комментарий удален модератором.

001
Re: Более миллиарда бюджетных тенге потратили чиновники на...




Отправлено: 21.12.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем нам НАШ автопром, если мы покупаем иностранные машины. Был такой лозунг "Будь патриотом - покупай казахстанское". Так вот наши "чиновники" как родители алкаголики и наркоманы которые учат своих детей быть хорошими, хорошо учиться и не пить, не курить. Другого сравнения даже и не придумаю.

ваще
Re: Более миллиарда бюджетных тенге потратили чиновники на...




Отправлено: 21.12.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
письма обоснования.
надо на полгода посадить их всех в сизо.
для профилактики.
некоторых через месяц можно выпустить.
но под расписку. если что- 100 лет тюрьмы.
это как кодирование алкоголиков.
они же по большому счету недалеко ушли.
это же болезнь.

§ Сергей_я
Re: Более миллиарда бюджетных тенге потратили чиновники на...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2302
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 21.12.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще бы узнали, сколько отката получили, то там цифра тоже была бы ого-го.
Профайл

1952/доктор СИЗО
Re: Более миллиарда бюджетных тенге потратили чиновники на...




Отправлено: 21.12.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что мешало автопрому перехватить эти бюджетные более миллиарда теньге в самом начале и удовлетворить похоть и изысканные потребностей новых хозяевов жизни? И получить свои законные 15 процентов прибыли. По сноровистей надо быть в этих делах. :-) :-( 8-)

Zanoza
Re: Более миллиарда бюджетных тенге потратили чиновники на...




Отправлено: 21.12.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стрельба из пушек по воробьям.... Тьфу, срамота....штраф административный.... да плевать они хотели и на запреты и на штрафы.

§ сайлау курманов
Re: Более миллиарда бюджетных тенге потратили чиновники на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.12.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почитать бы эти самые Код:
Необходимость покупки этих машин доказывает письмо-обоснование.
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§ Характер
Re: Более миллиарда бюджетных тенге потратили чиновники на...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 273
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 21.12.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю на лечение детей (а также пострадавшим в результате несчастного случая) выделять деньги из бюджета также быстро и в любых объемах, а на новые автомобили и часто ненужную дорогостоящую технику собирать деньги путем смс-голосования. Посмотрим...
Профайл

ваще
Re: Более миллиарда бюджетных тенге потратили чиновники на...




Отправлено: 21.12.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а куда они эти.... ездят вообще?
и зачем им машины.
ну один ездит ленточки режет, второй на аварии по воде, ...
две машины думаю хватит .
хотя и одной хватит. ленточки и аварии же не каждый день.
да и на аварии зачем ездить. за это отвечают другие.

* yudjin
Re: Более миллиарда бюджетных тенге потратили чиновники на...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4963
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.12.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:
Предлагаю на лечение детей (а также пострадавшим в результате несчастного случая) выделять деньги из бюджета также быстро и в любых объемах,

своя ж... в тепле им намного ближе, чем каки-то там дети, какого-то народишка.
не наигрались баи еще, не померились еще люксами... страна парадоксов, ёптить... летящая в пропасть на крыльях рухнамы.
Профайл

Гость
Более миллиарда бюджетных тенге потратили чиновники на покупку люксовых машин




Отправлено: 21.12.17 - 12:00
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