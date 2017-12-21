ваще Re: Более миллиарда бюджетных тенге потратили чиновники на... #9







Отправлено: - 11:42 а куда они эти.... ездят вообще?

и зачем им машины.

ну один ездит ленточки режет, второй на аварии по воде, ...

две машины думаю хватит .

хотя и одной хватит. ленточки и аварии же не каждый день.

да и на аварии зачем ездить. за это отвечают другие.