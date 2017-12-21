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§ NG.kz
В Китае казнили наркоторговцев и убийц на глазах у тысяч пользователей соцсетей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30862
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 человек были публично казнены за торговлю наркотиками, грабежи и убийства на стадионе в Луфэне, Китай. Приговор преступникам был объявлен прямо на глазах тысяч зрителей. Как сообщает издание Mirror, посмотреть на казнь пришли тысячи человек — местных жителей заранее пригласили туда с помощью соцсетей.
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§ Volonter
Re: В Китае казнили наркоторговцев и убийц на глазах у тысяч...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1307
Регистрация: 15.04.13
Отправлено: 21.12.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не много ли чести упырям?!.. Как каких-то героев везут на расстрел...
Профайл

§ сайлау курманов
Re: В Китае казнили наркоторговцев и убийц на глазах у тысяч...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.12.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там было десять преступников . их просто повесили под ликование публики , вроде как декабристов на сенатской площади
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