NG.kz В Китае казнили наркоторговцев и убийц на глазах у тысяч пользователей соцсетей



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:51 10 человек были публично казнены за торговлю наркотиками, грабежи и убийства на стадионе в Луфэне, Китай. Приговор преступникам был объявлен прямо на глазах тысяч зрителей. Как сообщает издание Mirror, посмотреть на казнь пришли тысячи человек — местных жителей заранее пригласили туда с помощью соцсетей.

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