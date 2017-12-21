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≡ Министр труда накажет тех, кто предоставил ей неправильные данные о зарплате шахтёров		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Министр труда накажет тех, кто предоставил ей неправильные данные о зарплате шахтёров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30862
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство труда и социальной защиты населения проводит служебную проверку из-за расхождений в официальных данных о зарплате шахтёров.
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цма
Re: Министр труда накажет тех, кто предоставил ей неправильные...




Отправлено: 21.12.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Министр отметила, что, если уровень зарплаты у человека с 23 лет составляет 150 000 тенге, то к 45 годам он сможет накопить 10 млн тенге на пенсионном счету, не считая инфестдохода ЕНПФ.

Так вот ты какая, статистика!!!

§ сайлау курманов
Re: Министр труда накажет тех, кто предоставил ей неправильные...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2474
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.12.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему в соцсетях не сидят министры , депутаты и прочие чиновники , там жизнь бурлит и никого не обманешь , надо будет и пошлют и примут как должное
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1952
Re: Министр труда накажет тех, кто предоставил ей неправильные...




Отправлено: 21.12.17 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
почему в соцсетях не сидят министры , депутаты и прочие чиновники ,



сидят.и порнуху смотрят.
вот янгович. с 8 до 17 00 сидит за счет простых людей тут.
и что то еще советует.

§ Макарыч
Re: Министр труда накажет тех, кто предоставил ей неправильные...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 21.12.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы накопить 10 млн. за это время нужно получать зарплату не ниже 380000 тенге. О чем она вообще? Калькулятор в руки брала?
Профайл

Гость
Министр труда накажет тех, кто предоставил ей неправильные данные о зарплате шахтёров




Отправлено: 21.12.17 - 12:11
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